Cher, Lizzo, Lily Allen, Brandon Maclean… reaccionan al “impeachment” contra Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado esta noche (madrugada en España) el “impeachment” contra Donald Trump, que será juzgado en el Senado por abuso de poder y obstrucción al Congreso tras revelarse que presuntamente presionó a Ucrania -mediante una conversación telefónica con su presidente, Volodimir Zelenski- para investigar los negocios de su rival Joe Biden y de su hijo en el país europeo y así beneficiarse electoralmente.

Trump es solo el tercer presidente de la historia de Estados Unidos que debe ser juzgado en el senado por los cargos mencionados: el primero fue Andrew Johnson en el año 1868 y el segundo Bill Clinton en 1998. Como explica El País, el debate ha consistido en 11 horas muy duras de enfrentamiento “tribal” entre demócratas y republicanos, y en los que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, ha calificado a Trump de “amenaza continua a seguridad nacional”, apuntando que “estamos aquí para defender la democracia del pueblo”.

A espera de la resolución del juicio, que tendrá lugar ya en noviembre de 2020, son varias las celebridades que han acudido a las redes sociales a expresar su parecer por el cacareado “impeachment” (el equivalente a la moción de censura en España, por así decirlo). Lizzo ha respondido a una presentadora de Fox que defendía a Trump haciendo referencia a su canción ‘Truth Hurts’: “lo único que duele aquí es que este país esté dividido por el odio que gente como tú provoca. ¿Por qué no te espabilas y das a tu chico algún consejo sobre decir la verdad? Lo va a necesitar”. También Cher y Janelle Monáe han celebrado la noticia en Twitter, mientras Lily Allen se ha limitado a colgar un montaje de la cara de Trump insertada dentro de en un melocotón (“peach” en inglés).

The only thing that hurts is this country is divided by hatred fueled from people like you.. why don’t u do better and give ya boy some advice on telling the truth, he’s gonna need it. https://t.co/E8SlndHDHa

One of My Favorite Records take the anger away

"Oh Happy Day" (Original)(1968) Edwin Hawkins & Northern California Stat… https://t.co/S47bYksZPb via @YouTube

Thank you to the House of Representatives for doing your constitutional duty. Everyone please call your senators and tell them to remove this evil man from office. https://t.co/IKEPnZE84B

He posted a meme? He is going to an impeachment trial and he posted a fucking meme???? An eternal disappointment.

I expected this moment but I expected to be more joyful. Maybe jump up & do a happy dance. Maybe.

But I’m just sad and heartbroken. What he’s left behind can’t be erased with this vote.

The bigotry and xenophobia he’s emboldened. The lies.

It will take generations to recover.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) December 19, 2019