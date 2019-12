Loraine James / For You and I

Entre las sorpresas que están dejando las listas de lo mejor del año se encuentra ‘For You and I’, el segundo álbum de Loraine James. Es nada menos que el mejor disco de 2019 para The Quietus, y uno de los mejores para Resident Advisor, ¿pero quién es ella? Se trata de una muchacha de 23 años de Londres que, tras publicar un interesante debut de IDM llamado ‘Detail’, ha despuntado con una segunda entrega muy interesante, en la que aglutina sus diversas influencias desde un prisma muy personal.

Loraine James creció en el humilde barrio londinense de Alma, en Enfield (construido tras la posguerra y retratado en la portada del disco) escuchando calipso y a Metallica, pero pronto se interesaría por la música electrónica. Criarse en una ciudad “multicultural” como Londres permitió a la joven “expandir su mente y sus oídos”, pero socialmente la productora lo ha tenido difícil al crecer como mujer queer y negra en un barrio en el que la homofobia y el racismo siguen a la orden del día. La canción más agresiva del álbum, la abrasiva ‘London Tingz // Dark as Fuck’, que aúna beats punk con sonidos de videojuego, busca “capturar lo que es Londres”, su atmósfera “sombría”, pero también denunciar el racismo en una ciudad en la que no se siente “completamente segura”: como reza la letra de la canción, su piel es “oscura de cojones” y ella está orgullosa de que así sea. Por otro lado, ‘So Scared’ utiliza ritmos jungle para denunciar la inseguridad que una pareja de mujeres puede sentirse en la calle cuando se muestra afecto en público.

Si parece que esta rabia está canalizada en ‘For You and I’ al modo de Death Grips, nada más lejos de la realidad. La ternura impregna todas las canciones del disco y su nítida y experta producción de hecho no puede ser más agradable y exquisita. La canción estrella del disco, ‘Glitch Bitch’, es una delicatessen de electrónica glitch que suena mucho más luminosa y esperanzada que oscura; y los beats frenéticos y dislocados de ‘Sick 9’ son tan juguetones como su estribillo “6, 9, 6, 9, 6, 9”. Esta tensión entre suprema delicadeza y agresividad controlada es el eje el disco, y en ella se sujetan particularmente la oscura ‘My Future’, que incluye la colaboración del rapero Le3 6LACK, y la muy Laurel Halo ‘Hand Drops’, otra lección de textura sonora. Sin embargo, el disco no se quita de ofrecer una simple “canción de amor” (‘Sensual’) ni una producción tan cacofónica y a la vez feliz como ‘Words Ears Mouth’. Con todo, ‘For You and I’ construye un discurso propio yendo por libre, sin las presiones de una industria que podría estar muy cerca de descubrir a un enorme talento.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Glitch Bitch’, ‘London Tingz // Dark as Fuck’, ‘Hand Drops’

Te gustará si te gusta: Aphex Twin, Laurel Halo, Dntel, Holly Herndon

Escúchalo: Spotify