Pete Townshend dice que The Who “inventaron” el heavy metal en 1970

Dave Marsh, el biógrafo de The Who, había escrito que su álbum en directo ‘Live at Leeds’ le recordaba al “heavy metal de Deep Purple y al blues atómico de Led Zeppelin”. Yendo un poco más lejos, ahora el líder del grupo Pete Townshend ha afirmado que, con este disco publicado en 1970, el grupo “de alguna manera inventó el heavy metal” produciendo que decenas de grupos copiaran su sonido, entre ellos Led Zeppelin.

Sus palabras, recogidas por NME, se han producido en el medio Toronto Sun y Pete Townshend no deja de explayarse al respecto: “Nos copiaron muchísimas bandas, sobre todo Led Zeppelin. Ya sabes, baterías pesadas, bajos pesados, guitarra principal pesada… y algunos de esos grupos, como el de Jimi Hendrix, lo hicieron mucho mejor que nosotros”. El músico añade: “Cream con Eric Clapton y Jack Bruce y Ginger Baker… todos ellos salieron en 1967, como Jimi Hendrix, y nos comieron un poco la merienda”.

¿Va desencaminado el músico? The Who es considerada una de las primeras bandas que basaron sus directos en un volumen de sonido excesivo, de hecho junto a artistas como Jimi Hendrix. Sin embargo, tres grupos considerados pioneros del heavy metal como Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple fueron fundados en 1968, dos años antes de la edición de ‘Live at Leeds’. El último álbum de The Who, ‘WHO’, ha salido a la venta este mes.