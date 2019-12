Don Patricio comete adulterio en el vídeo estilo “cortometraje” de ’22:23′

Don Patricio no va a terminar el mejor año de su carrera hasta el momento sin publicar un nuevo single con el que seguir sucediendo al lanzamiento de su segundo largo, ‘La dura vida del joven rapero’, que incluía el macrohit ‘Contando lunares’ con Cruz Cafuné, una de las mejores canciones de 2019.

Tras ‘Jugando’ con Recycled J y Selecta y ‘Comunicado de prensa’, el rapero canario vuelve con un clarísimo reggaetón producido por Ovy on the Drums llamado ’22:23′. El título de la canción hace referencia a la hora en la que Don Patricio se ha ido reuniendo con una “chavala” en los últimos “tres meses” aunque después no se ha acordado de lo que han hecho juntos, según la letra de esta composición en la que Don Patricio pide “drama” porque “lo bueno dura” y “lo malo acaba”.

El vídeo de ’22:23′ lleva el mensaje de la canción al terreno del delito, mostrando al rapero detenido para después revelar que lo que ha hecho es “cometer” un adulterio. Así lo explica la nota de prensa: “Al nuevo single le acompaña un vídeo clip tipo cortometraje que narra la historia de la canción en la que podemos ver a Don Patricio siendo interrogado por un par de policías que intentan descubrir que fue lo que hacía Don Patricio el día anterior a las 22:23”.