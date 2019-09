Don Patricio no quiere prensa, solo amor en su nuevo single, ‘Comunicado de prensa’

Don Patricio ha sido uno de los artistas revelación del año en España gracias a su debut ‘La dura vida del joven rapero‘ -que sigue en el top 30 de los discos más escuchados en nuestro país pese a lanzarse el pasado 27 de enero- y sobre todo a su sencillo principal, ‘Contando lunares’ junto a Cruz Cafuné. El tema ha sido número 1 en singles, se mantiene en el top 15, ha sido una de las canciones del verano y suma cerca de 180 millones de reproducciones ente varias plataformas de streaming, 100 millones de los cuales son en Spotify: un hito nada fácil de lograr en España a menos que te llames Enrique Iglesias o últimamente Álvaro Soler y donde 5 millones de reproducciones ya suponen un disco de oro y 10 millones, uno de platino. Pocos temas lo han conseguido en tiempos recientes: ‘Malamente’ de Rosalía y ‘Usted’ de Juan Magán y Mala Rodriguez son un par de ellos, pero no serán muchísimos más.

El éxito de Don Patricio no se ha quedado ahí y el rapero canario ha seguido triunfando tanto en solitario (‘Enchochado de ti’) como junto a otros artistas. Su colaboración con Lola Indigo, ‘Lola Bunny‘, ha sido otro exitazo en España, también ha sonado mucho ‘¿Cómo te va, querida?’ con Rels B y el artista incluso ha despuntado con ‘Esa carita que me llevas’ con Locoplaya, su banda con Bejo y Uge.

Ahora, Don Patricio publica nuevo single en solitario de nombre muy periodístico, ‘Comunicado de prensa’. El posible titular de este comunicado de prensa de Don Patricio entonces sería: “toda esa prensa me jode un chingo, no quiero portadas si no es contigo”. La canción llega poco menos de un mes después de ‘Benicàssim’, la colaboración de Don Patricio con Juancho Marqués e Innercut, y su sonido está en sintonía con el Drake más reggaetonero. Os dejamos con su vídeo, que incluye conducción temeraria cortesía de los Locoplaya.