Madrid tiene playa gracias a ‘Esa carita que me llevas’ de Don Patricio, Bejo y Uge, los Locoplaya

Hacía más de un año desde que Locoplaya publicaron su último single, un ‘Cuelga tú‘ que se convirtió en una de las canciones del verano pasado y que no falta en sus conciertos. Pero tampoco en los que ofrecen por separado de Don Patricio, Bejo y Uge, sus tres integrantes, ahora que los dos primeros –sobre todo Donpa– se han convertido en miniestrellas del pop-rap por derecho propio. Y 2019 no se quedará huérfano de un nuevo himno estival del grupo de El Hierro.

Hace unas horas han lanzado ‘Esa carita que me llevas’, un tema producido por InnerCut, al que recientemente hemos encontrado en trabajos con el rapero Juancho Marqués o junto a Skyhook, otro gran productor nacional de su misma generación. Fiel a la estética del grupo, su base tiene un poso de son cubano que gira hacia un compás clásicamente reggaetonero, de dulce para que los tres MCs desplieguen sus rimas sobre un flirteo en un botellón veraniego.

Aunque quizá lo que más llama la atención de lo nuevo de Locoplaya sea el clip de su realizador habitual, el imaginativo Cachi Richi. Esta vez, en lugar de llevarnos a una paradisíaca playa canaria, apuestan por lo opuesto: llevan la playa al mismo corazón de Madrid. Así encontramos que en la Plaza del Callao y la Gran Vía conviven el paisaje urbano con el costero o veraniego (preparaos para ver la Plaza Mayor o el Estadio Santiago Bernabéu convertidos en piscinas). Pero no se quedan ahí, sino que también las estrechas calles aledañas del Centro y hasta los barrios del extrarradio o las Torres Kio se ven renovados. En pocas horas, el vídeo suma más de 200.000 visitas y ya es número 2 en la lista de Tendencias de Youtube España.

Como todo el mundo sabe, Don Patricio ha dado, de manera algo accidental, un gran salto en su carrera gracias a su fantástico disco ‘La dura vida del joven rapero‘ y su single ‘Contando lunares‘, que de manera insólita llegó al número 1 de la lista de singles española siendo un lanzamiento íntegramente autogestionado. Esto le ha llevado, por ejemplo, a compartir recientemente protagonismo en ‘Lola Bunny‘ con Lola Indigo. Por su parte Bejo, el que hasta ahora había destacado más de los tres miembros de Locoplaya, publicó un EP con Nico Miseria a principios de año y el single ‘Dora la Exploradora’, aunque no han tenido la repercusión de ‘Hipi Hapa Vacilanduki‘. Aunque la disciplina en la que está triunfando últimamente es en el arte gráfico. En todo caso, los próximos días 23 y 24 de agosto hay una nueva oportunidad de verles juntos en vivo en Phe Festival 2019, en el Puerto de la Cruz, junto a We Are Scientists, Delaporte, Carolina Durante o DePedro, entre otros.