‘Lola Bunny’ es la “canasta” de Lola Indigo y Don Patricio, directa al top 1 de Youtube España

‘Lola Bunny’ es el nuevo tema colaborativo de dos de los artistas favoritos del público joven de nuestro país. Y ninguno de los dos en este caso es Bad Bunny -aunque podría ser-. Lola Indigo, autora de ‘Akelarre’, y Don Patricio, autor de ‘La dura vida del joven rapero’, se han unido para interpretar un tema llamado ‘Lola Bunny’ que en 3 minutos despacha todo lo que tiene que decir.

Eso incluye desafío (“no estoy pega’, yo soy el puto pegamento / aún queda mucho pa’l final de mi concierto”), referencias cinematográficas (“a ti te gusta el party, tú Clyde y yo Bonnie”), sexuales (“ya no salgo casi, estoy jodiendo con la Loli”, “estás nervioso, no te me pongas rojito / te hago un bailecito”) y metamusicales (“yo no canto bien pero me sobra el autotune”). En el vídeo, en una carpa de baloncesto, Lola Indigo aparece “encestada” y esa “canasta” parece una referencia al éxito inminente y obvio de la producción, que ha corrido a cargo de Stygo y está en la línea de Mad Decent.

El estreno de ‘Lola Bunny’ cuando están muy calientes los éxitos de ‘Contando lunares’ o, en menor medida, ‘Maldición’ (la primera es aún top 12 en España tras haber sido número 1 hace unos meses), ha producido una reacción inmediata. ‘Lola Bunny’ es top 1 directo en el “trending” de Youtube España, es decir, es el vídeo más visto de nuestro país, y el título del tema ha sido también “trending topic” en Twitter durante horas. Mañana se conocerán los primeros datos de Spotify.