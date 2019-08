‘Lola Bunny’ será otro éxito de Lola Indigo y Don Patricio, aunque no sepas lo que te quieren contar

Parte de la redacción evalúa el nuevo single conjunto de Lola Indigo y Don Patricio, ‘Lola Bunny‘.

“La gran decepción de ‘Lola Bunny’ es que no sea un dúo entre Lola Indigo y Bad Bunny, pero Don Patricio ha sido un fenómeno tan transversal durante los últimos meses que da igual: es todo un divertimento asistir a este dúo tan poquitos meses después de ‘Akelarre’ y ‘La dura vida del joven rapero‘. ‘Lola Bunny’ no es un gran dechado de imaginación ni en cuanto a producción ni en cuanto a estructura pero sí hace buen uso de sus tretas: el flow ostentoso de ambos, el juguetón beat principal, ese lanzamiento regular de bocinazo que me da muchas ganas de recuperar ‘Scandalous’ de Mis-Teeq y el tímido set de trompetas del final. Otra canción digna y muy pinchable de Lola Indigo. Y van…” Sebas E. Alonso.

“Aún quedan temas de ‘Akelarre‘ que podrían aparecer con videoclip y ser perfectamente otro éxito para Lola Índigo, pero de momento eso queda en standby con esta megacolaboración. Si Mimi lo ha petado con ‘Ya No Quiero Na’, ‘Mujer Bruja’ y ‘Maldición’, Don Patricio lo ha petado con los singles de su ‘La Dura Vida del Joven Rapero’, especialmente con ‘Contando Lunares’. Es bastante previsible, por tanto, que este ‘Lola Bunny’ también lo pete, pero es una pena que, musicalmente, se quede lejos de la bomba que podría ser, dominado por una base demasiado machacona, para mal. El estribillo es sin duda lo mejor y los guiños a ‘Space Jam’ son simpáticos, pero, de los ganchos repartidos por el tema, algunos son más afortunados… y otros bastante menos. Y esto hablando de la parte de ella, porque resulta más floja aún la parte de Don Patricio, que parece sacada de una canción distinta (y no por el estilo: los versos de La Mala entraban muy bien en ‘Mujer Bruja‘), hasta el punto de que no sabes exactamente lo que quieren contar”. Pablo N. Tocino.

“Si ‘Fuerte‘ ya era una aproximación al funk carioca por parte de Lola Indigo, este ‘Lola Bunny’ lo es de manera mucho más directa y desenfadada. La clave está en que en ambas están implicados Stego, tándem portugués de compositores y productores co-responsable de ‘Faz Gostoso’ de Blaya, ahora popularizado por Madonna. El resultado es una auténtica orgía rítmica y melódica en el que, como en la letra de la canción, Mimi Doblas se muestra como una auténtica leona ante un Don Patricio que se defiende con salero pero como un inocente gatito. Gancho va y gancho viene –como ‘Con altura’, la conjunción de elementos es mucho más compleja de lo que parece, ejemplificado en ese órgano que da chispeantes contrapuntos por lo bajini, ‘Lola Bunny’ es otro adictivo pepinazo marca de la casa L.I.” Raúl Guillén.