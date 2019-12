Drake lanza posibles dardos a The Weeknd en su nuevo “freestyle” ‘War’

Drake ha confirmado que se encuentra “terminando” su nuevo álbum. De momento, lo que publica el rapero canadiense es una canción nueva llamada ‘War’ que forma parte de la “mixtape” ‘EL-KUUMBA TAPE’, editada por su compañero de sello Oliver El-Khatib en colaboración con la marca de productos de Tokio Kuumba International. La “mixtape” se titula simplemente ‘EL-KUUMBA TAPE VOL. 1’.

En ‘War’, Drake interpreta un entretenido “freestyle” sobre una nostálgica base de AXL Beats, muy asociable a esas típicas producciones de R&B y hip-hop que evocan frías mañanas de madrugada o noches ídem… y también a las bases del UK Drill británico, al que el canadiense ya ha hecho algún que otro homenaje. Quizá de ahí que su videoclip, dirigido por Theo Skudra, colaborador habitual y colega de Drake (‘Nonstop’), esté situado en una estación de ski, en medio del invierno (o quizá sea porque es Navidad).

Entretenido es el rap de ‘War’ por el flow de Drake, incombustible a lo largo de sus 3 minutos y medio de duración, pero también porque su letra parece contener mensajes a The Weeknd, con el que ha tenido rifirrafes desde hace tiempo. Aunque las cosas parecen haberse solucionado entre ellos, el autor de ‘Scorpion’ parece responder a la posible referencia a su persona en ‘Lost in the Fire’ espetando: “no me llevo bien con la gente que me critica a la espalda o me amenaza”, para después mencionar a un “chaval que suena como si cantara en ‘Thriller'”, quien no puede ser otro que el fan absoluto de Michael Jackson Abel Tesfaye. ¿Será ‘War’ un nuevo hit espontáneo para Drake? De momento no se encuentra en Spotify, así que es pronto para saber si correrá la misma suerte que ‘Money in the Grave’ y la de otro de sus singles publicados en 2019, algunas de ellas incluidas en el recopilatorio ‘Care Package’.