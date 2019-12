Justin Bieber anuncia su inminente regreso con ‘Yummy’, primer single de su nuevo disco

Los que sigan a Justin Bieber en redes sociales, sabrían ya que había anunciado algo para este día previo a la Navidad. Y, finalmente, no es un nuevo single lo que lanza hoy, sino la confirmación de su regreso a la música en 2020 –ahora ya da igual si queréis o no–. Lo hará con un nuevo álbum, del que por el momento no da más información, que presentará en un extenso tour por Estados Unidos que comenzará en primavera y se extenderá como poco hast bien entrado septiembre.

Además, anuncia que el primer single de ese nuevo trabajo se titula ‘Yummy’ y se publicará tan pronto como el 3 de enero. Esto es, el viernes de la próxima semana. Toda esta información la ha facilitado en un vídeo en el que, además de escucharle hablar de los errores de su pasado y de su reforzada fe en Dios, podemos escuchar un fragmento de esa canción. Lo que escuchamos es un medio tiempo de R&B, además de la voz de Justin asegurando que es muy distinto a todo lo que ha hecho antes y que es con la que más ha disfrutado. No esperábamos menos.

El álbum que contenga ‘Yummy’ sucederá, cinco años después, a ‘Purpose’, el disco que supuso la explosión comercial del canadiense más allá de un público adolescente. Desde entonces, tampoco podemos decir que haya estado desaparecido, colaborando en canciones de Major Lazer, Post Malone, un remix de ‘Despacito’, DJ Khaled y muchos más. Solo este año, ha colaborado con Ed Sheeran y Billie Eilish, en un remix de ‘Bad Guy’, entre otras cosas.