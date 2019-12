La Canción Del Día: ‘2 the Music’ de KAYTRANADA es una glamurosa invitación a pasar “toda la noche bailando”

KAYTRANADA ha vuelto este mes de diciembre, casi sin avisar, con su primer trabajo largo desde que en 2016 lanzara su debut oficial, ‘99,9%‘. El anuncio de la llegada de ‘BUBBA‘ se producía el pasado lunes 9 de diciembre y el viernes ya estaba en todas las plataformas de streaming, borrando de un plumazo años de ansia y espera por parte de sus fans.

Que KAYTRANADA es uno de los productores más excitantes del momento estaba claro entonces, pero ‘BUBBA’ es un capítulo en su carrera que refuerza esta noción desde una perspectiva más “chill”… en consonancia con su título inspirado en el nombre de un tipo de cannabis. Pero en el disco si algo no falta es baile ni “grooves” producidos con absoluto mimo y en algunos casos los diversos homenajes a la música de baile que incluye son tan meta como en ‘2 the Music’.

El primer verso de ‘2 the Music’, canción que interpreta el cantante de Los Ángeles Iman Omari, uno de los varios vocalistas que participan en el álbum, dice: “¿Sabías que está teniendo lugar una fiesta? / Espero que tú y yo podamos pasarnos la noche bailando / Pero te estás escondiendo, no tienes que tener miedo / Ven conmigo y confía en que todo saldrá bien”. Esta invitación al baile se produce en una producción que no puede ser más atractiva para dicho propósito, pues su composición parece mezclar funk, disco, R&B y French touch e incluye un outro producido por Thundercat que está recordando a muchos a ‘Lady’ de Modjo. Hay quien asegura que esta canción le da ganas de vivir en un “glamuroso ático de Nueva York” para ponerla a todo volumen, y no puede ser un contexto más apropiado para disfrutar de la música tan elegante que ofrece.