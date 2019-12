Lolo Zouaï / High Highs to Low Lows

En la auténtica avalancha de mujeres muy jóvenes que se mueven a medio camino del pop y el R&B –esas Ella Mai, Amber Mark, Ama Lou, Tommy Genesis, Sabrina Claudio, Raveena, IAMDBB, larguísimo etcétera–, Lolo Zouaï tiene algo especial. Seguramente no es la más original, ni la más genuina, ni la que mejor voz tiene, ni siquiera la que ostenta un mayor presupuesto… pero, a pesar de sus carencias, consigue sobresalir del resto. Así lo demostraba su debut ‘High Highs to Low Lows’, publicado la pasada primavera y recién reeditado en una versión deluxe con tres temas extra.

Si por algo destaca este disco es por su cohesión sonora. En él Zouaï no se ha dejado llevar por la industria y ha optado por crear una obra que la represente con fidelidad, contando únicamente con su productor de confianza Stelios Phili para crear su propio universo. Su celo por preservar esa esencia artística la ha llevado incluso a renunciar a incluir aquí su estupenda colaboración con Blood Orange, ‘Jade’, que presentó a principios de año. Sin duda es una decisión valiente, y en buena medida un acierto, aunque en muchos momentos eso deriva también en cierta reiteración, especialmente cuando las canciones caen en lugares comunes del género. ‘Caffeine’ y ‘Chevy Impala’, por ejemplo, podrían estar interpretadas por cualquiera de las artistas antes citadas, sumándoles a Ariana Grande.

Sin embargo, Lolo Zouaï tiene entre manos una veta muy singular que, cuando la explota, resulta totalmente cautivadora. Y es cuando plasma en sus canciones la mixtura cultural derivada de sus orígenes familiares: nacida en París en el seno de una familia franco-argelina y mudada a San Francisco siendo muy pequeña, lo mejor de Lolo llega cuando mezcla con total soltura slang americano con versos en francés (‘Moi‘), aderezados con melodías que dejan entrever la influencia del folclore árabe (‘Ride’) o chanson (‘Beaucoup‘ podría ser un tema de Carla Bruni), cuando no todo a un tiempo (‘High Highs to Low Lows‘). Es ahí donde brilla Zouaï, más aun cuando refleja en sus letras el sentimiento de desamparo, de no pertenencia a ninguna lugar, derivada de sus experiencias personales, invadida de una melancolía contagiosa en maravillas como ‘Desert Rose‘, ‘Blue‘ o ‘Summers In Vegas‘. Si bien la nueva ‘Chain’ y el remix con el rapero E-40 de ‘Chevy Impala’ reman en otra dirección, el otro corte inédito de la edición deluxe ‘Money Diamond Roses‘ abunda en esa personalidad singular que, confiemos, siga explotando más y mejor en el futuro.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘High Highs to Low Lows’, ‘Desert Rose’, ‘Moi’, ‘Summers In Vegas’, ‘Blue’

Te gustará si te gustan: Ariana Grande y Ella Mai, pero también Carla Bruni y Keren Ann.

Escúchalo: Spotify