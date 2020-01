La Canción del Día: ‘Adiós’ arrasaría en manos de Lola Indigo, y podría lograrlo en las de Debla

Una de las sorpresas que nos deparaban las playlists de novedades este 3 de enero es ‘Adiós’ de Debla. La cantante, que se presenta en Instagram como productora y cineasta, debutaba hace unos meses en el mundo musical con temas como ‘Míralo‘, hasta ahora su mayor éxito, y ‘Bandolera’, una canción de amor a lo Bonnie & Clyde en contra de lo que parece por título (“Mi bandolera, mi bandida / La tengo loquita, por mí da la vida”). Son canciones que podrían pertenecer a la factoría Mad Decent o haber sido escritas por Ms Nina, pero que ha venido presentando por su cuenta, desde su propio sello, llamado secamente “Debla”.

Tras un par de temas más, Debla podría dar un paso de gigante con una canción llamada ‘Adiós’ que aparece en las plataformas de streaming firmada solo por Lucía Isasi Lima (suponemos que su nombre real), un tema de despecho que se acaba de presentar con un vídeo casero estrenado estos días ad hoc y que la conecta definitivamente a nivel estético con Beyoncé y Lady Gaga, y por tanto a su vez con la seguidora de ambas Lola Indigo.

‘Adiós’ es de hecho un tema que esta convertiría en un éxito en cuestión de horas, gracias a su empática letra sobre despecho (“Lo veo to nublao / Soy mi peor enemigo”), muy bien contrarrestada con una base en esta ocasión no tan trap como la de ‘Bandolera’, sino mucho más noventera. Diplo -el de ‘Be Right There’- podría haber estado detrás de esto… pero no. A la espera de que sellos o promotoras se suban al carro, podéis seguir las novedades de Debla a través de su Instagram, donde suma más followers que escuchas en Spotify, si bien esto tiene pinta de cambiar muy pronto.



