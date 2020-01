Baldoví referencia a OMD y Rufián a Rosalía y Sanz en la bronca sesión de investidura

Este fin de semana se ha celebrado una nueva sesión de investidura en el Congreso, que no ha alcanzado la mayoría absoluta este domingo, pero aparentemente y salvo sorpresa, sí logrará la mayoría simple para investir presidente a Pedro Sánchez el próximo martes 7 de enero. Cataluña y el acuerdo para la abstención de ERC ha sido el principal foco en un debate bronco, especialmente tras las intervenciones de Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas.

La anécdota cultural nos la dejó Aitor Esteban (PNV), que realizó un discurso plagadísimo de citas cinematográficas, casi hasta el exceso, de ‘Fast and Furious’ a ‘Thelma y Louise’. De ‘La delgada línea roja’ tomó “puede que sea tu mejor amigo, pero aún no te hayas dado cuenta”. También hubo referencias musicales: Gabriel Rufián, como ya había dicho en otras ocasiones, quiso hablar de artistas españoles y catalanes en su discurso sobre sus sentimientos hacia España. Dijo que “no renuncia a Machado, ni a Cervantes, ni a Rosalía, ni a Alejandro Sanz”.

Más inesperadas fueron las palabras de Joan Baldoví (Compromís), cuando referenció el nombre que se utilizaba en castellano, en la radio durante los 80, para designar a OMD: dijo que confiaba en que los Reyes trajeran un nuevo Gobierno “y no carbón” pese a “las maniobras orquestales en la oscuridad” para impedir hacerlo. Se refería a la ajustada decisión de la Junta Electoral de inhabilitar a Torra.

Como es habitual, los músicos más implicados políticamente han utilizado Twitter para comentar la sesión de investidura. El Nega de Los Chikos del Maíz -de plena actualidad por la cancelación de su show en Salamanca por razones políticas- ha sido uno de los más activos: “Tenemos una derecha bárbara, asilvestrada y señorita de cortijo”, “Qué elegante la mujer de Bildu. Casado y VOX haciendo el hooligan. A pastar fachas!” y “Qué asco da Arrimadas” han sido algunos de sus polémicos mensajes, que comenzaban con una reflexión más larga: “Uno empieza a tener la sensación de que cualquier cosa vale para detener la investidura y el gobierno de coalición. La maquinaria está engrasada y el golpe blando –con los medios en vanguardia– es un hecho. Menos mal que no tenemos reservas de petróleo o gas. Y los medios son la cabeza visible, pero luego está la judicatura, el empresariado español (de profunda raíz franquista y rentista), el alto funcionariado (le llaman Estado profundo pero está muy a la superficie) y en última instancia, las Fuerzas Armadas. Y el problema siempre nos lleva al mismo punto de no-salida; la maldita Transición democrática. Lo interesante va a ser cómo un partido pilar fundamental de ese Régimen del 78 –El PSOE–, maniobra y reacciona a los ataques de una estructura de la que siempre formó parte”. También cargó contra Al Rojo Vivo de laSexta.

Pepo Márquez de MAJESTAD y Secret Society ha dicho: “Es tan aburrido ver a los diputados de la derecha llamando etarra a quien no es de derechas que si no fuera por lo importante de la situación sería hasta cómico. Es como llamar a Pablo Casado heredero de Hitler”, además de retuitear este mensaje: “Supongo que explicar que Bildu no son estrictamente los restos del naufragio de ETA, sino una coalición de partidos entre los que se encuentra Eusko Alkartasuna (fundado por Garaikoetxea), con el pacifismo en su texto fundacional, es demasiado análisis para estos tiempos, ¿no?”. Por su parte, Guille Galván de Vetusta Morla compartía una noticia de El Diario titulada “la Conferencia Episcopal se rebela ante el pacto PSOE-Unidas Podemos”, respondiendo que “La Iglesia podría rezar menos y empezar a pagar el IBI si quiere pensar en el bien de España”.