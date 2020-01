Hay quien sí se relame con ‘Yummy’ de R&Bieber

Parte de la redacción evalúa ‘Yummy’, el regreso de Justin Bieber.

“La carrera de las grandes superestrellas de pop se ha labrado en base a la sorpresa, como bien saben Rihanna o Beyoncé, que en tantas ocasiones no han ido precisamente por donde esperaban sus seguidores. Justin Bieber fue una de esas superestrellas cuando cantó ‘Where Are Ü Now’, cuando sacó ‘What Do You Mean’ y cuando sacó ‘Sorry’. ¿Cuántas veces ha sido imitada esta durante el último lustro? ‘Yummy’ no será imitada porque es una imitación de algo que podría haber hecho Post Malone en un abrir y cerrar de grillz. Viene a querer decir que Bieber no ha tenido demasiadas ideas nuevas -o no se ha dejado asesorar correctamente- en estos 4 años de parón”. Sebas E. Alonso.

“Nada me gustaría más que echar pestes sobre ‘Yummy’ habida cuenta que Justin Bieber me parece un personaje harto desagradable. Sin embargo, se trata de una muy buena canción de R&B-pop (él lo llama “R&Bieber” de manera totalmente ridícula) de la que lo peor que puede decirse es que no repita la sorpresa de singles previos como ‘Sorry’. Efectivamente, ‘Yummy’ no ha buscado cambiar las reglas de pop sino seguir las pautas marcadas por artistas como Drake o Post Malone (ese ritmo trap con “topline” melódica de piano suena al primero sobre todo), aunque también las del mismo Bieber en su “mixtape” ‘Journals’ o en su canción ‘No Sense’… y lo ha hecho con una melodía, sobre todo la del estribillo, francamente muy trabajada y sólida. Pensaba que una palabra como “yummy” solo permitía sacar bobadas como la de Gwen Stefani, y aunque el gancho “you got that yum, yum, yum” da bastante grima, he de reconocer que me equivocaba”. Jordi Bardají.

“Me alegro de que Justin Bieber regrese, pero con ‘Yummy’ no me relamo. Es mona y tiene cositas; esos cortantes “Say the word, on my way” y los “Yeah babe, Any night, any day”. Pero es que al final es taaan sedoso, taaan de dormitorio, taaan igual y repite tanto el yummy yummy yummy que…zzzzz. Vale que Bieber abrió veda y sentó canon con ‘Sorry’, pero… ¿esta vena sexy-cansina (©Drake) no empieza a ser, eso… demasiado cansina? ¡Que estamos en 2020 y parece que se va a arrancar con ‘Hotline Bling’!”. Mireia Pería.