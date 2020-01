La música celebra la investidura de Pedro Sánchez y la llegada del 15M al gobierno pero advierte: “no va a ser fácil”

Pedro Sánchez ha sido investido este mediodía como presidente del Gobierno durante la segunda votación de la investidura tras no conseguir la mayoría absoluta -que es requisito constitucional- el pasado domingo. Ha sido una votación ajustadísima con 167 votos a favor y 165 votos en contra. De este modo, PSOE gobernará los próximos cuatro años en España junto a Unidas Podemos, con Pablo Iglesias como vicepresidente segundo. Es el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española pese a que esta forma de gobierno es ya es muy común en toda Europa.

La investidura se ha vivido con gran tensión en las redes sociales, pero también con ánimos de celebración tras confirmarse el éxito parlamentario. Sin embargo, ha habido reservas por parte por ejemplo de Pepo Márquez, que ha escrito: “Solo quiero que en mi país haya un Gobierno de izquierdas y que no muera nadie por ello. Entiendo que esto no guste a muchos, pero tienen la oportunidad de ganar las próximas elecciones. Qué dejen de arrojar violencia a una sociedad obligada a convivir”. Con una perspectiva parecida, Ismael Serrano ha mostrado su incredulidad por la llegada del 15M al Gobierno y su desconfianza con la oposición, que ahora incluye a Vox: “Es difícil de creer. El 15M llegó al gobierno. Ahora toca legislar y hacer cumplir la agenda para cambiar la vida de la gente. Y aguantar la embestida. No va a ser fácil”.

Ante el nerviosismo, algunos músicos como Antonio Luque no han dejado de utilizar el humor para relajar el ambiente: “Yo de Pedro Sánchez estaría aterrado: ya me da bastante miedo una ausencia y solo tengo que juntar a 4 más el domingo para empezar el disco”, ha escrito, mientras Tulsa parecía bastante entretenida: “¿Estáis jugando también a adivinar el voto según el nombre? 95% de acierto”. Entre memes de tipo gente bebiendo “facha tears” u ofreciendo “fachañuelos” (como el de Toni Mejías de Los Chikos del Maíz), destaca un comentario de Jonston aparentemente irónico, reflejo quizá de la desconfianza que aún puede haber con el gobierno por parte de la cultura española: “Ahora sí que puedo sacar disco este año”.

Solo quiero que en mi país haya un Gobierno de izquierdas y que no muera nadie por ello. Entiendo que esto no guste a muchos, pero tienen la oportunidad de ganar las próximas elecciones. Qué dejen de arrojar violencia a una sociedad obligada a convivir. — M A J E S T A D (@Pepo_Marquez) January 7, 2020

¡¡¡Un gobierno progresista!!! Ojalá haya verdadera política social para mejorar la vida de los más débiles. Nada me haría más feliz. #Investidura — Marwan (@Marwanmusica) January 7, 2020

¿Estáis jugando también a adivinar el voto según el nombre? 95% de acierto — Tulsa (@TulsaMiren) January 7, 2020

¿Estáis viendo/ oyendo el debate de investidura? ¿Sentís la misma vergüenza? ¿En qué patio de qué colegio quedaron? ¿Hay movida a la salida? ¿A qué hora van a hablar de [email protected]? — Andrés Suárez (@andressuareztwi) January 7, 2020

Es difícil de creer. El 15M llegó al gobierno. Ahora toca legislar y hacer cumplir la agenda para cambiar la vida de la gente. Y aguantar la embestida. No va a ser fácil. ✊🏻 — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) January 7, 2020

Explicar de forma esquemática en qué consiste la monarquía parlamentaria ha acabado siendo la muestra más sagaz de parlamentarismo vista estos días. Eso dice algo, al menos a nivel lógico, del discurso que se le opone. — Lolo lapón (@HazteLapon) January 7, 2020

Yo de Pdr Snchz estaría aterrado: ya me da bastante miedo una ausencia y solo tengo que juntar a 4 más el domingo para empezar el disco … — Antonio Luque (@antonioluque70) January 7, 2020

Ahora si que puedo sacar disco este año. — Jose Ignacio Martorell (@jonston_tweet) January 7, 2020

Se está poniendo de perfil Suárez cuando lee el nombre de alguien de Bildu? — Guille Galván (@galvanguiller) January 7, 2020