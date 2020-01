Kinder Malo va “de frente” por los animales, Nathy Peluso recibe desnuda el nuevo año, “Tangana y Trece” es igual a Ramoncín…

Regresa nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Hoy, Rosalía te bendice cual Virgen María, Sam Smith celebra su cuerpo, Kinder Malo compite con Moby por el tatuaje vegano más atrevido… y más.

Kinder Malo, de frente

Kinder Malo es uno de tantos artistas pop -nacionales e internacionales- que promueven un estilo de vida vegano. La diferencia entre el trapero y Billie Eilish es que él lleva su orgullo vegano tatuado en la frente: “los animales no son comida” es la frase que desde hace poco puede leerse en la cabeza del músico. Moby le supera en atrevimiento, en cualquier caso.

Tangana y Trece

Los más veteranos del lugar recordarán el mítico rap impronunciable de Martes y 13, interpretado por Millán (alguien ha intentado transcribirlo en los comentarios de Youtube). Por alguna razón, alguien ha tenido la idea de fusionar el rap con la cara de C. Tangana y el resultado es… asombroso. “La mezcla nos da perfectamente un Ramoncín”, bromea un tuitero.

La retrospectiva de Lizzo

Un día eres una joven intentando hacerte un hueco en el mundo de la música sin éxito, “sin esperanza” ni “voluntad de seguir adelante”, y el otro eres una de las artistas más influyentes para la revista Time. Esta ha sido la evolución de Lizzo en 10 años y la cantante no ha dejado pasar la oportunidad de hacer una retrospectiva en el fin de década. Un ejemplo de perseverancia por parte de una artista que dará mucho hablar en la década que de hecho empieza.

Los “Angry Birds” bailan Ojete Calor

He aquí un “crossover” por partida triple quizá no tan imposible. Con el contexto necesariamente friqui que proporciona el evento de ComicCon -celebrado a mediados de diciembre en Madrid- un par de personas disfrazadas de Angry Birds bailan al ritmo de ‘Opino de que’ de Ojete Calor. Y un buen samaritano o samaritana tras la cámara regala al mundo el documento del suceso.

Mariah, de vacaciones

Hablando de Mariah, la cantante ha empezando 2020 yéndose de vacaciones (pagadas) a República Dominicana, y ha compartido un vídeo épico de ella sentada frente a su apartamento vacacional, que presumimos grabado con un drone. Vacaciones merecidas en cualquier caso después de la Navidad que ha tenido Carey gracias a ‘All I Want for Christmas is You’, que no ha dejado de darle alegrías durante las últimas semanas… aunque acaba de abandonar el Hot 100 desde el número 1, logrando curiosamente otro récord.

Maluma Habibi

Arabia Saudí busca modernizarse y se ha convertido en un destino de moda para numerosos artistas. Ahí han actuado en los últimos tiempos precisamente Mariah Carey, Black Eyed Peas, BTS, David Guetta o Sean Paul, y recientemente ha sido el turno de dos artistas colombianos que además son amigos, Maluma y J Balvin. Así posaba el primero en Instagram hace unas semanas, vistiendo el caftán y la kuffiyah típicos del país.

El desnudo de Nathy Peluso

La Sandunguera ha esquivado la censura de Instagram con esta fotaza en la que ha mostrado un desnudo integral salvado por los píxeles. Desnudo atrevido, en cualquier caso, con el que la cantante ha querido recibir el año nuevo, que no ha podido empezar mejor: ella es una de las artistas confirmadas en el cartel de la próxima edición de Coachella, nada menos. No os perdáis tampoco su selfie/posado con la actriz Úrsula Corberó: amistad “goals”.

Las nuevas Destiny’s Child

Un par de imágenes ha dado bastante que hablar en los últimos días es esta en la que posan juntas Beyoncé, su hija Blue Ivy y la rapera Megan Thee Stallion. La autora de ‘Hot Girl Summer’ escribe “2020” como insinuando que está cociendo algo con la autora de ‘Lemonade’ para este año, pero lo que ha dejado a la gente flipada es la primera de las dos fotos publicadas, con una Blue Ivy ya bastante crecida, sobre todo para la gente que no ve una foto de ella desde que era una infante.

La Virgen Rosalía

Como un día está en Japón y el otro en Cornellà de Llobregat, nadie sabe muy bien cuál es el paradero de Rosalía. Lo seguro es que vive en aviones y la autora de ‘El mal querer’ lo sabe. Por eso, en una de sus más recientes instantáneas ha posado cual Virgen María delante de la puerta de un avión, como bendiciendo desde el cielo. Y la comparación no es nuestra, es de Rosalía misma.

Sam Smith y su compromiso “body positive”

El año en que ha triunfado con ‘Dancing with a Stranger’ con Normani y con ‘How Do You Sleep?’, Sam Smith ha sido noticia por revelar que se identifica como de género no binario y también por la libertad con la que ha hablado sobre su cuerpo en las redes, tras años en que ha buscado esconderlo. Ya no es el caso: “me he pasado toda la vida huyendo del sol”, ha escrito, “y sienta muy bien quitarme la camiseta de vacaciones”.