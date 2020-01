Chloral reivindican en ‘Supernova’ el shoegaze y el dream pop para una nueva generación

Poco a poco, el panorama independiente español va superando y asimilando la resaca post-trapera y las guitarras siguen recuperando peso en las nuevas propuestas musicales que emergen. Así ocurre con Chloral, una de las apuestas del sello Intromúsica (Dorian, Chucho, Tulsa, etcétera) para 2020. Hablamos de Rodri (voz y guitarra), Juan (guitarra), Roberto (batería) y Álvaro (bajo), un joven cuarteto madrileño que no esconde influencias como My Bloody Valentine, Deftones, Soda Stereo o Smashing Pumpkins en sus canciones de “shoegaze, emo y dream pop”. [Foto: Juan Labrador.]

‘Bellavista’ es el título del primer EP, que se publica este viernes 10 de enero. Tras presentar ‘Chocolate’ y ‘La Danza’, hoy avanzamos en exclusiva la que consideran canción-estrella de su primer lanzamiento. Y ciertamente se trata de una canción volcánica y potente, en la que el grupo presume de tanta pegada como tino melódico (envuelto en magmas de ruido, eso sí). sobre el tema, Rodrigo nos explica: “Nunca sabes realmente qué ocurre en la cabeza del otro, ni por qué cosas ha pasado, ni qué razones tiene para decir lo que dice, y hasta tu peor enemigo podría no serlo si nos entendiéramos mejor. La canción en sí plantea una duda sensata: “si ya no sé a quién creer, ¿como me debo sentir?”. Pero como cualquier otra duda existencial, es más fácil de digerir con un buen ritmo y una melodía pegadiza”.

En JENESAISPOP estrenamos hoy el videoclip de ‘Supernova’, una pieza de gran factura visual dirigida por Marcos Lopez de DIMIO, filmada en los alrededores de Madrid este mes de Diciembre. Una vertiginosa sucesión de planos cinematográficos protagonizados por el grupo (y un inquietante muñeco) con las chicas Mónica Gutiérrez y Cristina Porriño, evocando al cine español de los años 70.



