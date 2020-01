Cardi B expresa su deseo de participar en política y Bernie Sanders la apoya

Cardi B ha expresado su deseo de participar en política. Lo ha hecho en una serie de tuits en los que ha comunicado que “quier(e) ser política” porque le “encanta el Gobierno” aunque no siempre esté de acuerdo con las decisiones que se toman en él. La autora de ‘Invasion of Privacy‘ es abiertamente demócrata y seguidora de Bernie Sanders, con quien ha llegado a compartir una entrevista.

La rapera, que sigue trabajando en su segundo disco de estudio, ha ido tan lejos de clamar que “si vuelvo a la escuela podría ser parte del Congreso”, apuntando que “tengo un montón de ideas que tienen sentido, solo necesito un par de años más de formación para poder cambiar las cosas”. En otros tuits ha compartido sus ideas en torno a la regulación del uso de armas en Estados Unidos, que en su opinión -como en la de miles de personas- debería controlarse mediante “revisiones psiquiátricas, formación adecuada y límite de edad”. Cardi, que ha llamado a Danald Trump “terrorista” por sus amenazas de guerra contra Irán, ha planteado: “¿en qué cabeza cabe que vayas en contra de un país y que busques iniciar una guerra cuando este país carece de patriotismo? Rara vez veo a personas clamar que AMAN ser americanas”.

En TMZ nada menos, Bernie Sanders ha opinado sobre las palabras de su amiga Belcalis Almánzar, y la ha apoyado en su decisión de trabajar en política: “Cardi B está profundamente preocupada por lo que está ocurriendo en nuestro país, ella sabe lo que significa vivir en la pobreza y pasarlo mal y sería bueno que pudiera traer todas sus experiencias a la esfera política”. Kanye, ¿alguna objeción?

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020

Like I was watching War https://t.co/r4gwhTQkHy matter how many weapons a country have you need people ! How are you trying to go against a country and possibly start a war when this country lacks patriotism? I barely see people claiming they LOVE being American. — iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table . — iamcardib (@iamcardib) January 13, 2020

Listen , I do believe we have the right to bare arms however I do believe in order to get a gun we should get mental check ups, proper training and a older age limit to own one .If the proper age limit to drinking is 21 because these kids can’t handle their liquor how can they .. https://t.co/mDb28tUKMh — iamcardib (@iamcardib) January 14, 2020

Possibly get the responsibility to own a gun ? …..is that fair ? https://t.co/mDb28tUKMh — iamcardib (@iamcardib) January 14, 2020