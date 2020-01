Fallece a los 80 años la cantautora de folk de culto Norma Tanega

La cantante de folk de culto californiana Norma Tanega ha fallecido a los 80 años, ha confirmado The New York Times. El deceso se producía en realidad el día 29 de diciembre, a causa de un cáncer de colon.

Tanega fue autora de tan solo dos álbumes: ‘Walkin’ My Cat Named Dog’, de 1966, y ‘I Don’t Think It Will Hurt If You Smile’, de 1971. Obtuvo tan solo un hit en su carrera, el tema titular de su debut, que alcanzó el top 22 en el Billboard y sería versionado, en su momento, por artistas como Barry McGuire, o posteriormente por bandas de indie-rock como Yo La Tengo o They Might Be Giants. Sin embargo, el tema más escuchado de Tanega en Spotify actualmente -y con muchísima diferencia, roza las 3 millones de escuchas- es ‘You’re Dead’ debido a su aparición en el “mockumentary” ‘What We Do in the Shadows’ de Jemaine Clement y Taika Waititi, estrenado en 2015. Es claramente su gran hit tardío.

Fue también conocida la relación sentimental de Tanega con Dusty Springfield, con quien además trabajó en varias ocasiones. Tanega compuso temas para Dusty como ‘No Stranger Am I’, ‘The Colour of Your Eyes’ o ‘Earthbound Gypsy’ y llegó tan lejos de escribir una canción llamada ‘Dusty Springfield’ junto a Jim Council, aunque la persona que la grabó no fue ella sino Blossom Dearie. Terminada su relación con Springfield, Tanega se mudó a Claremont, donde hizo carrera de profesora. En los años siguientes, la cantautora no dejó de exhibir su arte y de tocar música.