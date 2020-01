‘El péndulo’ contiene la esencia más experimental de ‘Sanación’, el esperado debut de María José Llergo

Tras meses años dando que hablar, al fin María José Llergo ha anunciado la publicación de su esperado álbum debut. Se titula ‘Sanación’ y cuenta con un espectacular portadón en el que la artista cordobesa posa en un estudio junto a un caballo blanco. “Se trata de la primera evidencia tangible de lo que ha supuesto para mí sanarme. De la vida y sus caprichos. Intentar hacer belleza del dolor, y canalizarlo siempre buscando una luz que todo el mundo tiene en su interior, dejándola brillar, con su pureza, su libertad y su propia verdad” explicaba días atrás Llergo sobre el título del disco y su contenido en Instagram.

Se edita el 31 de enero a través de Sony Music, y al ponerse en pre-venta el pasado viernes, liberó otra de las canciones del álbum. Se trata de ‘El hombre las mil lunas‘, que aunque se adentra en el flamenco tradicional con la percusión y las guitarras, amplia la paleta estilística con arreglos de teclados que procura Carlos Rivera Pinto, productor del disco bajo su alias Lost Twin. Es parte de la esencia experimental que contiene ‘Sanación’ y que convive en él con interpretaciones más cercanas al folclore más ortodoxo como ‘Nana de los rosales’ o la espectacular ‘Nana del Mediterráneo‘.

No es, en todo caso, el corte más audaz de este trabajo. Porque, en sintonía con el primer adelanto ‘Me miras pero no me ves‘, en las últimas semanas de 2019 Llergo mostraba ‘El péndulo’, una canción que iba un paso más allá en esa parcela: aunque en una rítmica de 3/4, el dúo prescinde del todo de instrumentos tradicionales para entregarse completamente a la electrónica. Una electrónica próxima en lo estético al trip hop y que, en su empleo, acerca a Llergo a otras artistas que fusionan contemporaneidad con folclore como Sevdaliza, Ibeyi, Björk y hasta FKA twigs. Además en su coda final brillan, junto a la grandiosa voz de la de Pozoblanco, unos espectaculares arreglos orquestales. La guinda la pone un espectacular vídeo dirigido por Ángel Pastrana (Bejo), lleno de simbología en torno a una letra algo abstracta que refleja desconfianza, miedo y dolor. María José Llergo forma parte del cartel de Bilbao BBK Live 2020, pero antes, el próximo 14 de febrero, presentará de forma oficial ‘Sanación’ en L’Auditori de Barcelona.



