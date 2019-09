La Canción del Día: María José Llergo desborda emociones con ‘Nana del Mediterráneo’, dedicada a los migrantes ahogados

A principios de año señalábamos a la cordobesa María José Llergo como uno de los nombres que podría dar mucho que hablar en esta temporada musical, habida cuenta de la preciosa puesta de largo que supuso el año pasado ‘Niña de las dunas’. Una canción enraizada en el flamenco, música que ha alimentado su crecimiento artístico y personal y en el que se ha estado formando, pero abierta a otras sonoridades, contemporáneas o no. Así lo mostraba, por ejemplo, ‘Me miras pero no me ves‘, tema que presentó días antes de su actuación en Primavera Sound 2019 y que suponía el primer adelanto de su disco debut -largamente demorado– que parece publicará la multinacional Sony. Pero no solo esta: sus colaboraciones en los últimos largos del rapero Juancho Marqués o de Ricardo Vicente, además de en el álbum repleto de nombres conocidos del productor $kyhook, dan cuenta de su apertura de miras.

Esta semana Llergo ha vuelto a publicar una canción propia. Una ‘Nana del mediterráneo’ que seguro ha dejado una huella imborrable en todo aquel que la haya escuchado cantarla en directo, donde no solo es capaz de tocarte sino también de romperte con su voz y su mensaje. “Hace ya cuatro años que escribí ‘Nana del Mediterráneo’” explica la artista en la nota de prensa: “en aquel momento fue para mí una catarsis, un desahogo, ante la rabia que sentí al bañarme en sus aguas y ser consciente de que las mismas que a mí me mecían eran las que enterraban a tanta gente. De la impotencia que sentí y siento nace este canto, que pertenece a las personas que perecen cada día víctimas de una Europa injusta, y a todo el que hace lo que puede y lucha a medida de sus posibilidades para que esta pesadilla acabe”.

Este potente mensaje se redobla con su preciosa interpretación en esta nana que desborda emociones, tanto en su versión de estudio –que, como su anterior single, cuenta con producción del artista sevillano Lost Twin, habitual de círculos hip hop– como en la versión a capela que se ha presentado en un acertado vídeo: Llergo despliega su embrujo vocal subida en una pequeña barca de madera sin más acompañamiento que el sonido de las olas del mar, tan lleno de vida como verdugo, que da nombre a su cante. El vídeo sirve, además, como spot oficial del BAM 2019, el festival celebrado en Barcelona durante las fiestas de La Mercè, donde ella actúa el 22 de septiembre.