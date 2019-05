10 joyas perdidas en el cartel del Primavera Sound 2019

Es semana grande en Barcelona para los aficionados a la música, con la llegada del grueso del Primavera Sound 2019. Aunque viene celebrando distintas actividades desde varias semanas atrás, lo más esperado comenzaba el pasado lunes con el concierto en la Sala Apolo de Deerhunter, dando el banderazo de salida a siete jornadas de música de lo más variopinto. Más que nunca, su cartel lleva meses siendo objeto de todo tipo de opiniones al buscar la paridad de artistas masculinos y femeninos y, sobre todo, por abrirse a las músicas urbanas, el pop y el reggaeton. La inclusión en él de artistas como J Balvin, Miley Cyrus (que sustituye a Cardi B, recordemos), Future, Rosalía, Charli XCX o Carli Rae Jepsen –junto a Tame Impala, Solange, James Blake, Erykah Badu, Interpol o Janelle Monáe– ha despertado tanta desazón como adhesiones a un festival que ya no se podrá decir que está encasillado en un solo perfil.

Lo que no cambia es una vastísima oferta que comienza a exponerse desde hoy, miércoles 29 de mayo, en el Parc del Fòrum, con una jornada inaugural en la que se ofrecen una serie de conciertos gratuitos que incluye nombres como Big Red Machine (proyecto paralelo de Justin Vernon –Bon Iver– y Aaron Dessner —The National–), Cuco, Melenas o Retirada! Ante tamaña cantidad de propuestas y como solemos hacer cada año, queremos destacar algunas de las opciones menos evidentes del cartel que también pueden dar alguna que otra alegría, quizá inesperada.

Hatchie

Precisamente en la jornada inaugural de hoy, miércoles 29, se podrá ver en directo en el Parc del Fòrum (aunque repite el viernes 31) a Harriette Pilbeam, más conocida como Hatchie. Esta australiana emergió el pasado año con su EP ‘Sugar & Spice‘ como una de las grandes esperanzas del pop heredero del shoegazing. Y el próximo 22 de junio habrá de confirmar todas esas expectativas generadas con su debut, ‘Keepsake’. Temas como ‘Without A Blush‘ o el reciente ‘Obsessed’ apuntan a que va por muy buen camino, sin duda.



The Mani-Las

Hay propuestas que hay que recomendarlas también por lo que tienen de único y efímero. El PS suele destacar por ello, y este año no faltan cosas como Built To Spill tocando íntegramente ‘Keep It Like A Secret’, Mujeres indagando en el catálogo de Los Saicos o Kokoshca haciendo lo propio con Las Grecas. Pero, entre todas esas alternativas, apostamos por The Mani-Las, un supertrío formado por Maika Makovski junto a Olaia y Mariana del grupo Cora Bloom, que nació de manera medio accidental y que perpetra un enérgico rock garajero con una garra descomunal. Pero nacieron para extinguirse con la misma fugacidad, y este jueves 30 de mayo será una de las últimas oportunidades de verlas en directo antes de que cada una retome otros proyectos.



Clairo

De sobra conocida por aquí, esta joven artista surgida de su amateur canal de Youtube llevó el nuevo bedroom pop a las alturas con ‘Pretty Girl’. Tras el EP ‘diary 001‘ y diversos singles publicados a lo largo de este 2019, al fin Claire Cottrill ha anunciado la publicación el próximo 2 de agosto de ‘Immunity’, su álbum debut. Un disco que, a tenor de ‘Bags’ –adelanto co-producido por Rostam Batmanglij (Vampire Weekend) recién publicado–, promete.



The Comet Is Coming

Si en la noche del jueves te encuentras deambulando perdido por el recinto de Primavera Sound, quizá encuentres la luz en el escenario Heineken (que este año deja de ser “secreto”). Allí puedes topar con unos sonidos jazz que colisionan con funk, psicodelia, space rock y drone. Provendrán de The Comet Is Coming, trío británico encabezado por el saxofonista británico Shabaka Hutchings y sus secuaces Danalogue (sintetizadores) y Betamax (batería). Las canciones de su segundo elepé, el recién publicado ‘Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery‘ (editado por el mítico sello Impulse! Records y que incluye una colabo de Kate Tempest), vaticinan un verdadero advenimiento de free-jazz.



María José Llergo

Tras meses de espera y un par de colaboraciones con artistas consolidados como Juancho Marqués y Ricardo Vicente, la artista cordobesa que pensamos será una de las grandes revelaciones de la música nacional este 2019 reaparece esta semana para anunciar por fin su primer trabajo discográfico. Se editará próximamente en la multinacional Sony y ha sido avanzado por una ‘Me miras pero no me ves’ que, partiendo del flamenco (su medio natural) se adentra en territorios inéditos de encuentro con la electrónica que propone la producción de Lost Twin. Una propuesta fascinante que llega justo a tiempo de presentarse el viernes 31 de mayo en el Audtori del Parc del Fòrum.



Iglooghost

Ante las discusiones sobre la línea editorial del festival, siempre cabe recordar que suelen aglutinar artistas capaces de poner de acuerdo al público más sibarita sin que esté reñido con la diversión. Un ejemplo perfecto es el proyecto del irlandés Seamus Malliagh, que ha creado en sus distintos lanzamientos como Iglooghost un atractivo universo en el que footwork, IDM, hip hop y el bubble-bass de PC Music van de la mano con una estética de dibujos animados de fantasía (de los que él mismo es autor) y espíritu hedonista. El set que ofrecerá en la madrugada del viernes al sábado en el escenario Pitchfork puede ser de los que se recuerdan mucho tiempo.



Peggy Gou

Formada en moda en Londres, esta joven coreana está demostrando que de su país no sólo emergen artistas de inmaculado K-pop. Convertida en una auténtico gurú de la nueva escena house desde su residencia en Berlín, singles como ‘Travelling Without Arriving‘ e ‘It Makes You Forget (Itgehane)‘ o los dos cortes de su más reciente maxi, ‘Starry Night’, van a la fuente misma del house y el disco primigenios, resultando totalmente frescos. Su show en las últimas horas del viernes 31 de mayo promete ser de esas que congregan a miles de personas hasta el amanecer barcelonés.



Miya Folick

La propuesta de esta chica de Los Ángeles (aunque sus orígenes son ruso-japoneses) puede ser perfecta para dar comienzo a la jornada del sábado 1 de junio. A media tarde, el pop con tintes folk y voz espectacular (no por nada se la compara con Dolores O’Riordan y Sinnead O’Connor) de singles como ‘Thingamajig’ o ‘Stock Image’ –contenidos en su debut del pasado año, ‘Premonitions‘– puede saber a gloria bendita. Además, acaba de estrenar una flamante nueva canción, ‘Malibu Barbie’.



The Bevis Frond

No todo iba a ser juventud, novedad y lozanía en este especial. Porque en la amplía variedad de Primavera Sound también tienen cabida acertadas recuperaciones como la de The Bevis Frond, el longevo proyecto tras el cual se esconde el inefable Nick Saloman, que comenzó su carrera a principios de los 80 con bandas como Miasma. Aunque nació en Londres, su exquisito power pop con tintes psicodélicos tenía más que ver con la visión musical de bandas norteamericanas como Big Star o The Dream Syndicate (no en vano su ‘He’d Be A Diamond’ fue reivindicado tiempo después por Teenage Fanclub). Pero, tras no contar con demasiada suerte con su producción de los 90, en 2004 Saloman decidió colgar la guitarra durante casi una década. Pero el grupo regresó con energía renovada en 2011, sumando desde entonces hasta 5 nuevos álbumes a su extenso catálogo, el último de ellos el doble ‘We’re Your Friend’s, Man‘, hace tan solo unos meses. Su presencia en la noche del 1 de junio en el escenario Heineken promete ser memorable



Tierra Whack

Lamentablemente casi a la misma hora que The Bevis Frond actúa una de las grandes realidades del nuevo rap femenino en Estados Unidos. Uno que poco tiene que ver con la facción comercial que representan mujeres como Nicki Minaj y Cardi B. La singular Tierra Whack, a la que conocíamos el año pasado gracias a su loco álbum debut ‘Whack World’ (15 cortes en 15 minutos, ¿recordáis?), presenta su verbo ágil dedicado a denunciar su marginalidad no sólo en un mundo de y para blancos sino también dentro de su propia comunidad. Este año, además de participar en el nuevo álbum de Flying Lotus, ha lanzado cinco flamantes singles consecutivos (esta vez de duración estándar), el último de ellos, ‘Unemployed’, con un vídeo absolutamente zumbado, marca de la casa.