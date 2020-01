Lady Gaga sigue sin pronunciarse sobre ‘Stupid Love’, ya online: primeras impresiones

La histeria en torno a un nuevo single de Lady Gaga ha vuelto a invadir redes sociales y foros de música pop, con ciertos usuarios buscando una confirmación definitiva de la canción incluso dentro del código fuente de la página web de la artista (y la han encontrado, el título de la canción ha llegado a aparecer en dicho código para luego desaparecer). ‘Stupid Love’ lleva meses filtrándose en trocitos, de hecho es noticia al menos desde el pasado mes de agosto; y esta noche la canción ha llegado a la red al completo en buena calidad mientras Gaga sigue sin confirmar ni desmentir que se trate del primer single oficial de su próximo disco. La fecha de lanzamiento oficial de ‘Stupid Love’ sigue sin confirmarse pero sería el viernes 7 de febrero según una radio griega y otra francesa.

‘Stupid Love’ confirmaría el regreso de Stefani Germanotta a las producciones de electro-pop de sus primeros discos tras el éxito de ‘A Star is Born‘, si bien la versión que ha llegado a la red podría no ser la definitiva. La producción recuerda un poco a ‘Born this Way‘ y un poco a ‘ARTPOP‘ y la comparación no es solo nuestra. En nuestros foros, Efrenrodher opina positivamente de la canción y asegura que suena a un cruce entre ‘Born this Way’ y ‘Do What You Want’, mientras jaycc parece menos convencido con ella y escribe que Gaga “ha metido en la batidora Swine con Fashion of his love y ha salido esto”. Por su parte, Newcombe esgrime que ‘Stupid Love’ ofrece un sonido “básico de Gaga a más no poder” y Xanti incluso pone en duda que sea una canción nueva: “Después de escuchar el tema en cuestión: ¿estáis seguros de que este tema es del proyecto nuevo? A mi me suena muy antiguo”.

La canción, que ya ha sido pinchada en una discoteca, ha gustado mucho a algunos usuarios de Popjustice, y poco a otros. Está siendo muy celebrado el supuesto regreso de Gaga a la música de baile, pero algunas personas se preguntan, al escuchar ‘Stupid Love’, dónde está ese “gran estribillo” que un primer single de Gaga debería ofrecer. Una persona opina que el supuesto estribillo “suena como un post-estribillo”, que a la canción le falta de hecho un “estribillo de verdad”, y que la producción no es “interesante”. Y si a algunas personas les está encantando por lo “divertida y eufórica” que suena, otras no ven ella ganchos potentes ni demasiado “replay value” para durar poco más de 3 minutos. ¿Estará Gaga al tanto de todo lo que está sucediendo con esta canción, cuya oficialidad sigue sin confirmarse, en las redes?