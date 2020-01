El físico importa: María Medem nos habla sobre su diseño para el disco de Bombay Bicycle Club

Nuestro “Disco de la Semana” es ‘Everything Else Has Gone Wrong‘ de Bombay Bicycle Club, un álbum que ha supuesto un feliz regreso tras 6 años gracias al calado de singles como ‘‘Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)’, el fantástico corte titular, ahora ‘Is It Real’, y la fantástica ‘Good Day’. A la espera de que el grupo lo presente en directo en SanSan Festival, hablábamos con la banda sobre la creación del mismo, topando entonces con una sorpresa: la diseñadora de todo el artwork de álbum y las portadas de los sencillos es española.

Se trata de la sevillana María Medem, la ilustradora ganadora del premio a Artista Revelación del Salón del Cómic de Barcelona en 2018, que cuenta ya con más de 100.000 followers en Instagram. La artista comenzó autoeditando sus cómics tras estudiar Bellas Artes. Ha publicado su primer cómic largo con Terry Bleu, una pequeña editorial holandesa, ‘Cenit’ con Apa Apa Cómics y ‘Échos’ con Studio Fidèle. Asimismo, ha participado en antologías como NOW (Fantagraphics) y Cold Cube 004 (Cold Cube Press) y también ha colaborado en distintos fanzines y realizado ilustraciones para el New York Times, New Yorker y Liberation.

Su personal estilo cautivó a “Bombay”, en concreto por “su paleta de colores” como nos explicaron ellos mismos, fichándola para portada de disco, encarte, galleta, póster y también las cubiertas de los sencillos. El vinilo es doble, pues aunque el disco dura tan solo 41 minutos, hay bandas que acuden a este formato en busca de un sonido mejor (parece bastante conseguido), y a su vez todo el diseño está impregnado del estilo de esta artista. El póster sigue la misma línea gráfica (también viene en el CD), en aparente relación con las temáticas del disco: el parón de la banda conllevando tanto paz como crisis creativa, las segundas oportunidades, el amor y la música como forma de salir adelante. María Medem nos responde unas preguntas sobre este trabajo.

El grupo te escogió a través de IG porque “le gustaba tu paleta de colores”, ¿cuál es tu versión de los hechos? ¿Te sorprendió y descolocó mucho o con 113.000 seguidores ya nada te sorprende?

Sí, me escribieron un correo en abril creo del año pasado. Me hizo mucha ilusión, fue la primera vez que un grupo tan conocido se ponía en contacto conmigo para que les hiciera algo, siempre sorprende que escojan tu trabajo y hacer trabajos relacionados con música es de las cosas que más disfruto.

¿Por qué crees que les encajó tanto tu trabajo para este disco? ¿Tuvo más que ver con la música o con las letras?

Yo diría que por las letras. Un par de los temas creo que no me los pasaron al principio, porque no los tendrían del todo terminados todavía. Me pasaron las letras y con eso fue suficiente para los bocetos, así que sí, yo diría que por las letras, que además son bastante sugerentes gráficamente.

Toda la carpeta del álbum y el póster es una declaración de intenciones a nivel color, ¿qué crees que ha querido transmitir el grupo?

Eso no sé decirte (risas) Ellos creo que nunca me dieron ninguna indicación con los colores, yo los trabajé como más me gusta trabajarlos.

Los pájaros de la portada en la edición vinilo van en relieve, ¿ha sido tu decisión artística o la del grupo?

Lo de los pájaros ha sido decisión del grupo. A la portada fue a lo que más vueltas le dimos, como pasa siempre, los pájaros en realidad son un detalle de un dibujo más grande que al final decidimos simplificar a los pájaros y luego seguir utilizando el motivo para las partes del interior, como la pegatina del vinilo, que tiene una pluma.

¿Conocías a la banda? ¿Cuál es tu canción favorita de este disco o la que mejor crees que pega con tu trabajo y por qué?

¡Sí que la conocía! Y en cuanto al tema, creo que ‘Is It Real’. Aparte es la portada de single con la que más contenta estoy.