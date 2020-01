La Canción del Día: la emocionante resurrección de Bombay Bicycle Club hecha vídeo y canción

Bombay Bicycle Club no han perdido a sus fans a lo largo de estos 6 años de parón en los que hasta se han separado sin comunicarlo oficialmente. Según las midweeks británicas, ‘Everything Else Has Gone Wrong’, nuestro “Disco de la Semana”, será top 3 en las listas oficiales de este viernes, despachando en torno a 20.000 unidades en estos 7 días.

Los streamings de sus singles son también decentes, especialmente los de ‘Eat, Sleep, Wake (Nothing but You)’. Sin embargo, para la pegada que tienen muchos de ellos, es claro que todos ellos hubieran funcionado muchísimo mejor si hubieran pasado 2 años y no 6 entre disco y disco. La canción titular está entre lo mejor que han firmado.

Estamos ante una canción deliciosamente dividida en dos partes: la primera es un medio tiempo agrio convencional que habla de cuando “todo va mal” y no somos capaces de expresar lo que sentimos. Pero a partir del minuto 2.30 hay un cambio de acordes: sube la intensidad, aparece un puente y a partir de entonces un juego de teclados y melodía vocal confluyen buscando un crescendo totalmente escalofriante. Jack Steadman nos está narrando el resurgir de las cenizas. En sintonía con esta canción, atentos al vídeo: en la primera parte vemos al líder del grupo recibiendo una paliza. En la segunda, una ambulancia trata de reanimarle, como metáfora de lo que nos está contando exactamente la letra: una persona tratando de encontrar una segunda oportunidad en la vida. Está claro, por lo que transmite esta excelente producción de John Congleton, que se le ha concedido. El grupo presenta este disco en el próximo SanSan.