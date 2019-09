La Canción del Día: Bombay Bicycle Club vuelven remozados 5 años después con ‘Eat, Sleep, Wake’

Bombay Bicycle Club anunciaron una separación temporal en 2016, después de haber publicado discos como ‘So Long, See You Tomorrow’ (2014), que fue número 1 en las islas británicas y nominado nada menos que al Mercury Prize. Sus 4 discos hasta la fecha llegaron a ser disco de oro en Reino Unido.

De momento los autores de ‘Always Like This’ no han anunciado álbum de continuación, si bien sí indican que están trabajando en él. Lo que sí han publicado es su primer single en 5 años. La gente se acuerda de ellos, pues este verano han anunciado un tour en Reino Unido para celebrar los 10 años de su debut ‘I Had The Blues But I Shook Them Loose’ y agotaron localidades en cuestión de segundos según asegura su sello en España Music As Usual. Esta canción que ha salido esta semana es una buena vía para reconectar con el público que se haya podido olvidar de ellos en este lustro, cuando en la industria musical todo va tan follado.

‘Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)’ es una machacona producción realizada en el estudio KONK de Londres con el productor John Congleton, cuyo extenso currículum lo mismo alberga trabajos con The Decemberists, Sigur Rós, Sleater-Kinney, Sharon Van Etten y Goldfrapp que con Nelly Furtado y Lana del Rey. No es de extrañar por tanto que estén tan bien encajados esos nocturnos golpes de teclado que podemos emparentar con la vertiente más pop del kraut de Stereolab. Es el fondo ideal para un tema que parece hablar de las primeras funciones que fallan cuando estamos en depresión (“comer”, “dormir”, “despertar” o dejar de estar en la inopia), entre frases obsesivas como “no puedo seguir el camino porque solo puedo soñar contigo” y tristes como “nosotros, en la cama, a medio metro de distancia”.



