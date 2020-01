Los mejores libros de 2019

El libro que más me ha gustado de 2019 es uno de los últimos que se ha publicado. La argentina Mariana Enríquez ya demostró su enorme talento en ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ (2016), una colección de cuentos de terror que sorprendían por su capacidad para provocar inquietud y generar reflexiones de carácter político y social. ‘Nuestra parte de noche’ (Anagrama), ganadora del Premio Herralde, amplifica esas características a lo largo de sus casi setecientas páginas (que se hacen cortas). La novela es un macabro relato sobrenatural, con ecos de Stephen King, Clive Barker o el folk horror argentino (Ernesto Sábato, Horacio Quiroga, C.E.Feiling), que funciona también como alegoría sobre la cara oculta de la historia de Argentina: la dictadura militar, las élites que la apoyaron, la crisis económica pre-corralito… La autora nos mete el miedo en el cuerpo a la vez que nos fascina por su capacidad para extraer estimulantes discursos políticos y filosóficos de las profundidades del género de terror. Disponible en Amazon y en tu librería de barrio favorita.

La última obra publicada en España de la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk es un extraordinario viaje literario, una novela errante que se desplaza con una prosa ágil y aventurera por decenas de historias, personajes y lugares. No es un libro de relatos al uso, sino una novela construida con fragmentos, como los apuntes de un cuaderno de viajes: recuerdos, reflexiones, curiosidades, cuentos, mapas, dibujos… La escritora se confiesa incapaz de echar raíces, de establecer vínculos duraderos con los territorios que habita. "Mi energía es generada por el movimiento: el vaivén de los autobuses, el traqueteo de los trenes, el rugido de los motores de avión, el balanceo de los ferrys", escribe. Esa inquietud, esas ganas de traspasar fronteras, de viajar para conocer y conocerse a sí misma, las ha plasmado en este fabuloso libro lleno de imaginación, erudición y poesía.

'Érase una vez en… Hollywood', la segunda temporada de 'Mindhunter', el cumplimiento del cincuenta aniversario de los asesinatos… 2019 ha sido un "año Manson". Fruto de esta renovada fascinación por los casos Tate-LaBianca es la publicación en España de 'Helter Skelter', la Biblia sobre estos asesinatos, el libro de crónica negra más vendido de la historia. Vicent Bugliosi, fiscal de los dos casos, publicó su monumental ensayo en 1974, poco después de que finalizara el proceso judicial que llevó a la cárcel a Manson y cuatro de sus acólitos. La nueva edición en castellano que presenta la editorial Contra es completísima. Incluye un revelador (y muy mordaz) prólogo de Kiko Amat, un posfacio del propio Bugliosi escrito en 1994, y una abundante selección de imágenes. 'Helter Skelter' es un libro de no ficción que se lee como una apasionante novela criminal, como un "procedimental" donde ocurren sorpresas en cada capítulo.

La novela gráfica del año. Tras dieciséis años de trabajo, el ultra perfeccionista Chris Ware ('Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo', 'Fabricar historias') ha publicado su 'Ulises' particular. 'Rusty Brown' (Reservoir Books) narra varias historias entrelazadas, protagonizadas por distintos personajes -un niño con superpoderes, un adolescente despótico, una profesora con miedo a la vejez-, que tienen un denominador común: transcurren en los ambientes fríos y melancólicos de un colegio del Medio Oeste estadounidense. Para ello, Ware utiliza una extraordinaria combinación de técnicas visuales. Como explica mi compañero Sr. John en su reseña, "los saltos espacio-temporales, a veces utilizando un faldón a menor tamaño en el margen inferior de algunas páginas, suponen una fuente inagotable de ideas. Algo que se crece gracias a su habilidad para inquietar bajo una paleta de colores vibrantes de lo más inocente… como las relaciones complejas rugen en nuestras vidas de aparente normalidad".

Luis Landero ('Juegos de la edad tardía', 'La vida negociable') nos cuenta en 'Lluvia fina' (Tusquets) una reunión familiar. Tres hermanos (un hombre y dos mujeres) distanciados por viejos rencores, una madre a punto de cumplir ochenta años, y una cuñada que asiste al espectáculo del intento de reconciliación como forzosa y resignada confidente. El tema no es nada nuevo, es casi un subgénero en la ficción. Pero la forma que tiene Landero de abordarlo es una maravilla. Ya se sabe que la memoria es selectiva y todos reescribimos nuestro pasado echándole más imaginación de la que creemos, por eso el autor articula esta historia a través de varios puntos de vista, mezclando de forma muy hábil conversaciones telefónicas y diálogos que cuentan -y reinterpretan, y manipulan, y tergiversan- esas mismas conversaciones. El resultado de este juego de voces es un goteo constante de pequeños reproches, inquinas y resentimientos que van calando en los personajes (y en el lector) como una "lluvia fina".

Jennifer Egan era una desconocida en España hasta que en 2011 ganó el premio Pulitzer con 'El tiempo es un canalla', su cuarta novela. En 'Manhattan Beach' (Salamandra), la autora reconstruye de manera excepcional todo un mundo: el Nueva York portuario de la Segunda Guerra Mundial, un lugar donde dieron los primeros pasos hacia la emancipación las mujeres que ocuparon los puestos de trabajo que habían dejado libres los hombres. Al igual que la protagonista se sumerge en el fondo marino, Egan sumerge al lector en el libro como si las solapas tuvieran brazos. La autora demuestra un enorme talento para la descripción de ambientes, el retrato psicológico de los personajes, la construcción narrativa, el discurso feminista (sin salpicar, navegando junto a los demás temas de la novela) y la evocación poética. No es de extrañar que el oscarizado Scott Rudin, productor de adaptaciones como 'No es país para viejos', 'Las horas' o 'Millennium', se haya apresurado a comprar los derechos. ¿Quién dirigirá la adaptación?

7.-Less (Andrew Sean Greer)

La comedia nunca ha cotizado al alza en los premios literarios (ni en los cinematográficos). Cuanto más prestigiosos, menos oportunidades para el humor. Por eso es sorprendente que el premio Pulitzer al mejor libro de ficción de 2018 recayera en una novela cómica. 'Less' (AdN Alianza) no encaja en el premiable concepto de "gran novela americana". No son, como dice su autor, "ochocientas páginas graves escritas por un varón blanco heterosexual". Son menos de trescientas páginas, muy ligeras, y escritas por un varón blanco homosexual. El protagonista es Arthur Less, un escritor en horas bajas a punto de cumplir los cincuenta; un hombre que se siente fracasado como novelista (su único éxito fue su ya lejano debut), como amante (su pareja durante nueve años se va a casar con otro más joven), como novelista gay (su "comunidad" le ataca por "no mostrar algo hermoso de nuestro mundo"), y como hombre gay (se siente "el primer homosexual que ha envejecido").

La poeta es Emily Dickinson, la misteriosa escritora estadounidense que permaneció recluida en su casa de Amherst gran parte de su vida y apenas publicó una decena de poemas de los casi 1.800 que escribió. El asesino es Mark Hofmann, un prodigioso falsificador literario, educado en la fe mormona, que intentó socavar los principios de su iglesia con sus falsificaciones. Además, falsificó la letra de decenas de escritores célebres, entre ellos Dickinson. En 1987 fue condenado a cadena perpetua por asesinar a dos personas para encubrir sus engaños. Una víctima de Hofmann fue Daniel Lombardo, conservador de la biblioteca de Amherst, quien adquirió un supuesto poema inédito de Dickinson. A partir del descubrimiento de este engaño, el escritor Simon Worrall inició una investigación que plasmó en 'La poeta y el asesino' (Impedimenta), un thriller de no ficción que funciona también como reflexión sobre la genialidad, la locura y la creación artística.

Una de las grandes novelas negras del año. Diez años después del bombazo de 'La playa de los ahogados', Domingo Villar regresa con otro caso del inspector Leo Caldas. 'El ultimo barco' (Siruela) comienza con una desaparición. A partir de ese hecho se pone en marcha una investigación que está narrada con minuciosidad, precisión y paciencia. Por medio fundamentalmente de conversaciones, de preguntas a testigos y sospechosos (quien busque "acción trepidante" se equivoca de libro), la historia va avanzando poco a poco, atrapando al lector como la marea en una playa del Atlántico. La investigación policial se combina con una fabulosa descripción de ambientes (Vigo y su ría), y con pequeñas historias personales que le permiten al autor reflexionar sobre las relaciones humanas. Setecientas páginas que pasan en un suspiro.

El camino recorrido por Cristina Morales con 'Lectura fácil' (Anagrama) ha sido sorprendente. De ser rechazada por Seix Barral tras su negativa a eliminar varios pasajes de la novela, pasó a ganar el Premio Herralde en 2018 (la novela se publicó en diciembre de ese año, pero la he leído unos meses después y no quería dejar de recomendarla) y luego el Premio Nacional de Narrativa en 2019, un galardón que no se suele otorgar a escritores con poca trayectoria (esta es su cuarta novela) ni a obras tan radicales. De hecho, es la primera vez que coinciden los dos premios. 'Lectura fácil' es un texto lleno de inventiva estilística. Una novela que la autora arroja a la sociedad con ánimo destructivo –del sistema de pensamiento neoliberal y heteropatriarcal-, pero también con voluntad de 1) hacer reír, y 2) generar en los lectores un proceso emancipador. Un libro que celebra con humor y rabia "el placer de localizar el dedo índice de la mano, estirarlo, y dirigirlo contra tu sometedor".