10 libros para regalar (o regalarte) estas navidades

Los 100 libros de David Bowie, la mejor amiga (y más chiflada) de Pasolini, las memorias inacabadas de Prince, un asesino y genio de la falsificación, el libro de ‘Dolor y gloria’, lo último de la premio Nobel Olga Tokarczuk, un ensayo sobre la moda del “folk horror”, ciencia ficción indie, el cómic que inspiró la película ‘Joker’, y una de la mejores novelas españolas de 2019. Diez propuestas para triunfar en Reyes o en el amigo invisible.

El club de lectura de David Bowie (John O’Connell)

En 2013, el museo Victoria and Albert publicó una lista con los cien libros que Bowie consideró más importantes e influyentes en su vida. Esa lista, que puedes consultar aquí, se viralizó en segundos y fue el origen de este 'El club de lectura de David Bowie' ideado por la editorial Blackie Books. A la manera del ya clásico 'Último inventario antes de liquidación', de Frédéric Beigbeder, el periodista cultural John O'Connell reseña los cien libros elegidos por Bowie. Y lo hace de dos maneras. Primero, rastreando en ellos las conexiones con la vida y obra del cantante (el libro se puede ver casi como una biografía alternativa de Bowie). Y, segundo, invitando al lector a leer esos libros. En ese sentido, al final de cada reseña –todas muy ágiles e instructivas, y muchas de ellas acompañadas por las estupendas ilustraciones de Luis Paadín- el autor añade dos recomendaciones más. Un "Léelo mientras escuchas", donde señala la canción de Bowie más conectada a ese libro, ya sea de forma literal, cultural o emocional. Y un "Si te gusta, anímate a leer", en la que añade una segunda sugerencia lectora relacionada con la primera. El resultado es tanto una guía de lectura como un manual de instrucciones para (re)leer las propias canciones de Bowie.

Algo escrito (Emanuele Trevi)

Laura Betti fue una conocida actriz y cantante italiana de los sesenta que se convirtió en icono de la dolce vita romana, y en la musa y mejor amiga de Pier Paolo Pasolini. Tras el asesinato de éste en 1975, dedicó su vida a mantener viva la memoria de su amigo a través del Fondo Pier Paolo Pasolini. A principios de los noventa, cuando el joven escritor Emanuele Trevi entró a trabajar en la institución, su jefa, Betti, se había transformado en la Loca: una señora obesa, irascible y malhablada, que se divertía amenazando, insultando (Trevi era su "putilla") y humillando a sus empleados. El autor narra su experiencia en 'Algo escrito' (Sexto Piso), una fabulosa autoficción que también funciona como biografía poliédrica (de Pasolini, de Betti), como ensayo literario (sobre 'Petróleo', la inconclusa novela póstuma de Pasolini), e incluso como true crime acerca de las extrañas circunstancias que rodearon el asesinato del escritor y cineasta. Es, como dice la cita con la que se abre el libro (una carta que escribió Pasolini a su amigo Alberto Moravia definiendo lo que iba a ser 'Petróleo'), "una novela, pero no está escrita como están escritas las verdaderas novelas".

The Beautiful Ones (Prince, Dan Piepenbring)

Otro libro inacabado. El periodista Dan Piepenbring habló con Prince por última vez un domingo de abril de 2016. Charlaron sobre el libro de memorias que estaban preparando juntos. Lo quería titular 'The Beautiful Ones', como la "descarnada y sentida" canción del álbum 'Purple Rain', explica Piepenbring. Nunca lo terminaron. Cuatro días después de esa charla, el músico de Minnesota moría de una sobredosis. 'The Beautiful Ones' (Reservoir Books) es lo que queda del proyecto. Y es bastante. El volumen, magníficamente editado, está dividido en cuatro partes. La primera es el manuscrito de Prince y su traducción, nada fácil teniendo en cuenta la personal prosa del cantante, llena de abreviaturas y símbolos. La segunda es un álbum de fotos, dibujos y recortes, anotado por Piepenbring, que ilustran los años de formación de Prince. La tercera es otro álbum de imágenes, también comentado, sobre el ascenso del cantante al estrellato. Y la cuarta otro manuscrito, el tratamiento de lo que fue la película 'Purple Rain' (1984). Todo ello acompañado por una extensa y jugosa introducción a cargo del autor, en la que narra su relación profesional y personal con Prince.

La poeta y el asesino (Simon Worrall)

La poeta es Emily Dickinson, la misteriosa escritora estadounidense que permaneció recluida en su casa de Amherst (Massachusetts) gran parte de su vida y apenas publicó una decena de poemas de los casi 1.800 que escribió. El asesino es Mark Hofmann, un prodigioso falsificador literario, educado en la fe mormona, que intentó socavar los principios de su iglesia con sus falsificaciones. Además, falsificó la letra de decenas de escritores célebres, entre ellos Dickinson. En 1987 fue condenado a cadena perpetua por asesinar a dos personas para encubrir sus engaños. Una víctima de Hofmann fue Daniel Lombardo, conservador de la biblioteca de Amherst, quien adquirió una de sus falsificaciones, un supuesto poema inédito de Dickinson. A partir del descubrimiento de este engaño, el escritor Simon Worrall inició una investigación que plasmó en 'La poeta y el asesino' (Impedimenta), uno de los true crime más apasionantes de los últimos años, un thriller de no ficción que funciona también como reflexión sobre la genialidad, la locura y la creación artística.

Dolor y gloria (Pedro Almodóvar)

Desde 'La flor de mi secreto' (Plaza y Janés, 1995), Almodóvar ha publicado casi todos los guiones de sus películas. Que no lo hubiera hecho desde 'La piel que habito' (Anagrama, 2012) es muy sintomático sobre la repercusión que tuvieron 'Los amantes pasajeros' (2013) y 'Julieta' (2016). El éxito y el reconocimiento de la fabulosa 'Dolor y gloria' sin duda ha favorecido que se retomen estas publicaciones. Y lo han hecho de la mejor manera. 'Dolor y gloria' (Reservoir Books) no solo incluye una versión extendida del guión de la película, sino también fragmentos del storyboard dibujado por Pablo Buratti (quien lleva trabajando con el director desde 'Los abrazos rotos'), una selección de fotografías del rodaje realizadas por Manolo Pavón, un emotivo epílogo a cargo del escritor Gustavo Martín Garzo (que ya colaboró en el volumen 'Los archivos de Pedro Almodóvar') y los reveladores comentarios del director, donde habla del proceso creativo de la película, de la música y, sobre todo, de los libros que aparecen en ella, y de sí mismo: su infancia, su juventud en el Madrid de los ochenta, su vida actual… Una joya para los fans.

Los errantes (Olga Tokarczuk)

'Los errantes' (Anagrama) seguro que está (o estará) en la mesilla de noche de Almodóvar. La última obra publicada en España de la premio Nobel polaca Olga Tokarczuk es un extraordinario viaje literario, una novela errante que se desplaza con una prosa ágil y aventurera por decenas de historias, personajes y lugares. No es un libro de relatos al uso, sino una novela construida con fragmentos, como los apuntes de un cuaderno de viajes: recuerdos, reflexiones, curiosidades, cuentos, mapas, dibujos… La escritora y activista ecologista (es miembro de Los Verdes desde hace quince años) se confiesa incapaz de echar raíces, de establecer vínculos duraderos con los territorios que habita. "Mi energía es generada por el movimiento: el vaivén de los autobuses, el traqueteo de los trenes, el rugido de los motores de avión, el balanceo de los ferrys", escribe. Esa inquietud, esas ganas de traspasar fronteras, de viajar para conocer y conocerse a sí misma, las ha plasmado en este libro lleno de imaginación, erudición y poesía. Una de las grandes novelas de 2019.

Folk Horror: lo ancestral en el cine fantástico (VV AA)

El terror folk está de moda. Éxitos recientes como 'La bruja' (2015) -sin duda el punto de inflexión en este resurgimiento-, 'El bosque maldito' (2019) y, en especial, 'Midsommar' (2019), la película de terror del año, han resucitado un subgénero que nunca había sido tan popular. De hecho, su repercusión ha tenido un efecto polinizador: el videoclip 'Burn the Witch', de Radiohead; la recuperación de 'Cuando fuimos brujas' (1990), el debut en el cine de Björk; la publicación de 'Ritual' (Alpha Decay), la novela que inspiró 'El hombre de mimbre' (1973)… 'Folk Horror', editado por Hermenaute en colaboración con la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia, hace un completo repaso de esta tendencia tomando como referencia los dos grandes clásicos de los setenta: 'La garra de Satán' (1971) y la mencionada 'The Wicker Man'. Coordinado por el especialista Jesús Palacios, el libro está compuesto por nueve ensayos que cartografían el subgénero desde dos ángulos. Temático: el cine, la música, la literatura, la brujería, la Edad Media, los cuentos de hadas… Y geográfico: el folclore británico, irlandés, australiano, polar y español.

Lena y Karl (Mo Daviau)

¿A qué concierto te gustaría ir si pudieras viajar en el tiempo? ¿Al debut de los Sex Pistols en 1977? ¿Al de The Smiths en Londres en 1985? ¿Al de Elliott Smith en 1997 en Boston? Esta es la premisa argumental de la que parte 'Lena y Karl' (Blackie Books), el debut literario de la californiana Mo Daviau (ella iría al concierto de los Rolling Stones en 1969 en el Madison Square Garden donde Tina Turner y Janis Joplin cantaron juntas como invitadas). Lena es una astrofísica rockera que no sale de casa sin su camiseta de algún grupo. Karl es un ex músico que regenta un garito y un día encuentra en su armario un agujero de gusano. Karl contacta con Lena después de dejar atrapado a un amigo por error en el año 980. A partir de este encuentro, la autora construye una nostálgica y emotiva historia de amor y ciencia ficción, que se disfruta como una película indie de los noventa y que dan ganas de leer con la lista de reproducción sonando de fondo (búscala por su título original: 'Every Anxious Wave').

La broma asesina (Alan Moore, Brian Bolland)

El exitazo de la extraordinaria 'Joker' ha llevado a muchos espectadores a rastrear los orígenes comiqueros del personaje. Aunque la visión de la película es muy, muy libre, la obra que más ha inspirado a su guionista y director, Todd Phillips, es sin duda 'La broma asesina'. Publicada originalmente en 1988, la editorial ECC lanzó hace unos meses una edición deluxe extendida que es un lujazo para los aficionados. El legendario Alan Moore ('Watchmen', 'V de Vendetta', 'From Hell') y el ilustrador Brian Bolland ('Camelot 3000') unieron fuerzas para imaginar una historia que narraba los orígenes del archienemigo más emblemático de Batman. "Había una vez dos tipos en un manicomio…". Así comienza esta novela planteada como un gran duelo dialéctico entre Joker y el hombre murciélago. Un enfrentamiento que le sirve a los autores para rastrear los orígenes del villano añadiendo una nueva línea narrativa. A través de un uso muy expresivo del blanco y negro con pinceladas de color, veremos cómo un humorista fracasado que lucha por sacar adelante a su mujer y su futuro hijo se convertirá en el gran genio del mal.

Lluvia fina (Luis Landero)

Llegó la Navidad. Tiempo de esperadas o temidas reuniones familiares. Qué mejor momento para leer esta novela. Luis Landero ('Juegos de la edad tardía', 'La vida negociable') nos cuenta en 'Lluvia fina' (Tusquets) una de esas (temidas) reuniones familiares. Una tremenda. Tres hermanos (un hombre y dos mujeres) distanciados por viejos rencores, una madre a punto de cumplir ochenta años, y una cuñada que asiste al espectáculo del intento de reconciliación fraternal como forzosa confidente y con resignación casi cristiana. El tema no es nada nuevo, es casi un subgénero en la ficción. Pero la forma que tiene Landero de abordarlo es una maravilla. Ya se sabe que la memoria es selectiva y todos reescribimos nuestro pasado echándole más imaginación de la que creemos, por eso el autor articula esta historia a través de varios puntos de vista, mezclando de forma muy hábil conversaciones telefónicas y diálogos que cuentan -y reinterpretan, y manipulan, y tergiversan- esas mismas conversaciones. El resultado de este juego de voces es un goteo constante de pequeños reproches, inquinas y resentimientos que van calando en los personajes (y en el lector) como una "lluvia fina". ¡Feliz Navidad!