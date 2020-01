La tragedia de James Blake, el vestido barato de Lana, el momento “Adele” de Billie… entre los mejores momentos de los Grammys 2020

La gala de los Grammys 2020 pasará a la historia por la victoria de Billie Eilish, el fracaso de Ariana Grande o el hito de Rosalía. Estos fueron algunos momentos destacados de la noche.

La tragedia de James Blake

‘Assume Form’ aspiraba al Grammy a Mejor álbum alternativo, que ha ido a parar en manos de Vampire Weekend y su ‘Father of the Bride’. ¿La reacción de Blake y la de su pareja, la actriz y activista Jameela Jamil? Reírse del asunto y llevar su pérdida del Grammy a la categoría de tragedia de Shakespeare. Esto sí tendría que haber sido un #challenge viral y no lo de Dolly Parton.

Billie, la nueva Adele

¿Recordáis cuando ’25’ ganó el Grammy a Álbum del año y Adele lo recogió medio avergonzada, indicando que era ‘Lemonade’ de Beyoncé el que lo merecía? Billie ha protagonizado uno de los momentos destacados de la noche al hacer lo mismo con Ariana Grande. La reacción de la autora de ‘thank u, next’, que se ha llevado 0 premios de los 5 a los que aspiraba, ha sido de pura modestia.

Billie Eilish won Album of the Year, said she thought Ariana Grande deserved the award, and THIS was Ari's response. ❤️ #Grammys https://t.co/ENlEfQ94bX pic.twitter.com/Qy3yV61R5H — E! News (@enews) January 27, 2020

Ariana era la nueva Mariah

Ariana ha sido “la nueva Mariah Carey” desde el principio de su carrera por muchas razones. Lo que nadie imaginaba es que, a modo de predicción de Los Simpson, Ariana iba a irse de los Grammys con las manos vacías en el mejor momento de su carrera… tal y como ocurría a Mariah hace más de 20 años. La decepción ante los desaires a Mariah fue muy comentada en su momento.

El traje de Billy Porter

El atuendo del actor de ‘Pose’ en los Grammys ha generado más memes que cualquier otro y no es para menos: su sombrero vivo tiene bastante gracia. En general parece una versión “camp” de lo que sería un traje clásico de cowboy, por lo que Porter iba un poco a hacerle la competición a Lil Nas X, que iba de fucsia. Ojito a quien estaba por ahí también: Orville Peck.

Me: I hate drama Also me when there’s drama: pic.twitter.com/sCyKFgnzZK — Sam Stryker (@sbstryker) January 27, 2020

Lil Nas X no red carpet do #GRAMMYs. pic.twitter.com/4VBY4Pvvwc — Séries Brasil #GRAMMYs (@SeriesBrasil) January 27, 2020

Orville Peck, Lil Nas X and Diplo. My favorite gay cowboys. ❤️❤️❤️#Grammys pic.twitter.com/JqtapMq89j — Joey G. (@WampusCatJoe) January 27, 2020

Lizzo , Lizzo, Lizzo

Aunque parezca que anoche solo ganó Grammys Billie Eilish, Lizzo fue otra de las triunfadores de la ceremonia. Ganó varios premios, entre ellos el de Mejor actuación pop solista por ‘Truth Hurts’ y, por lo que parece en este vídeo, ella ya se había hecho a la idea de que lo recogería Beyoncé (ausente de la ceremonia). Porque no puede ser que creyera que ‘Spirit’ lo merecía más, ¿verdad? Imposible.

Lizzo chanting Beyoncé’s name before winning Best Pop Solo pic.twitter.com/JFJ3DRgAy0 — grant ❄️ (@urdadssidepiece) January 27, 2020

Tyler, the Creator se une al Lonely Hearts Club

El rapero y beatmaker californiano fue noticia en los Grammy por varios motivos: ganó el Grammy a Mejor álbum de rap por ‘IGOR’, sacó a su madre al escenario para agradecerlo y después, en la rueda de prensa, criticó la categoría de “urban” por considerarla racista. También acudió a los premios con este atuendo entre los Beatles época “Sgt- Peppers” y ‘El Gran Hotel Budapest’.

he wanna work at the grand budapest hotel SO BAD https://t.co/ohYrBExhSv — mariam (@skintinty) January 27, 2020

Tyler, The Creator calls out the #Grammys on their racism when it comes to music genres pic.twitter.com/rzWe2lR3xO — 𝕆𝕕𝕕 𝔽𝕦𝕥𝕦𝕣𝕖 (@itsOddFuture) January 27, 2020

El vestido de Lana

Como anticipando que no iba a ganar nada, Lana no se comió la cabeza y acudió a los Grammys con un vestido comprado a último minuto en un centro comercial… y que luego había de entallar con sus propias manos. Cosas de la improvisación. Como es sabido, ‘Norman Fucking Rockwell!’ se quedó sin premios y los ojitos perlados de Lana en esta foto lo dicen todo.

First it was economy flights, now she buying her Grammy dresses from the mall…. Bernie/Lana 2020 yuppp!!! pic.twitter.com/zSyZn2rmcJ — AURORE (@JEROM___) January 27, 2020