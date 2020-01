El físico importa: Fuel Fandango reinventan el “disco vivo” con una tarjeta-planta

Algunos recordaréis cuando empezamos a hablar del “disco vivo” con motivo de los múltiples cambios que añadió sobre la marcha Kanye West a ‘The Life of Pablo‘. En un momento histórico para la música, la versión primigenia que todo el mundo pudo oír del disco ya nunca fue la misma que la que perduró en el recuerdo. No cundió mucho el ejemplo, pero Fuel Fandango han puesto su “semillita” con algo que viene en su CD y también evolucionará con el tiempo, en concreto una flor.

Al dúo formado por Cristina Manjón y Alejandro Acosta le gusta cuidar los detalles estéticos de su discografía, videografía y puesta en escena, y para la edición física de ‘Origen’, su nuevo álbum tras el top 2 logrado en España por el anterior ‘Aurora‘, se les ha ocurrido una idea. Algo mucho más vivo que el mismísimo disco de Kanye West, y que cambiará de forma más, si cabe. En el libreto del CD, al margen de las letras, los créditos y el bonito diseño de Emilio Lorente, encontramos una especie de “flyer” del tamaño de una tarjeta de visita, al que cual hit de Hidrogenesse, dan ganas de gritar: “¡¡eres una planta!!”. Como podéis ver en el Instagram del grupo, se advierte: “haz florecer esta tarjeta. Sumérgela en un recipiente con 5mm de agua. A la semana, transplántala a una maceta. Riégala y mantenla bajo el sol”.

Hemos querido preguntar a Fuel Fandango por este invento y Alejandro Acosta nos responde muy amablemente vía telefónica: “Estuvimos pensando en algo que pudiésemos regalar en el formato físico y hablando con Emilio Lorente, el diseñador, salió la idea de una semilla. Hay unos papeles en que puedes incluir una semilla. Cierra el círculo en cuanto al concepto del disco: el origen, volver al origen. En este caso, el origen de la vida viene en la semilla. Encontramos ese papel, la gente que lo fabrica, y Emilio hizo ese diseño precioso. Ha sido un detalle que al final está gustando mucho y nos está escribiendo mucha gente dándonos las gracias y diciendo que le encanta la idea”.

Ciertamente la idea pega totalmente con el disco, pues en la página central del libreto se incluye un texto que propone regresar a los “albores de la humanidad”, a “aquella semilla donde nació todo lo que conocemos” para dejar un mensaje de “belleza y esperanza”. Y aunque no se incluyera este texto, uno de los singles se llama ‘Huracán de flores’, otras pistas como ‘El bosque’ incluyen el verbo “florecer” y todas las letras están impregnadas de naturaleza y optimismo. Reseñaremos ‘Origen’ en breve, pero lo que es mejor, durante las semanas venideras, haremos seguimiento de cómo evoluciona en una maceta una pequeña parte de este disco. Seguiré informando (SPOILER: no se me dan especialmente bien las plantas). Disponible en Amazon.

Fuel Fandango tienen una larga gira por delante que les lleva este finde al Circo Price de Madrid en una fecha doble y que, entre otras muchísimas salas, incluye visitas a festivales como Cruïlla, FIB o Cooltural Fest (Almería).