Fuel Fandango / Origen

El éxito de Fuel Fandango no se ciñe a lo artístico, también podemos decir que en cierta medida ha sido social, rozando lo didáctico: desde la música, el dúo formado por Alejandro Acosta y Cristina Manjón ha puesto su granito de arena en la ruptura de prejuicios. Una década después de su nacimiento -en 2019 celebraban sus 10 años en esto-, pueden tocar en festivales que no son precisamente de “fusión”, ser celebrados como un precedente de Rosalía, y aparecer en medios donde “no encajaban”. A nosotros mismos nos sacaban los colores hace unos meses preguntándonos por qué nunca antes los habíamos entrevistado.

‘Origen’ es la continuación del exitoso ‘Aurora‘. Cuatro años después la banda continúa apostando por ese feliz encuentro entre flamenco y electrónica que caracteriza su personal sonido, siendo ahora la principal novedad la ausencia de inglés o Spanglish. Como para celebrar la buena aceptación del castellano en las playlists de todo el mundo y la importancia de los mercados latinos, Cristina Manjón ahora canta exclusivamente en español, lo cual sienta fenomenal a la idiosincrasia de la banda. El Spanglish ocupa su espacio en el mercado, pero ahora que todo Dios se acerca a los ritmos latinos, ya quisieran muchos y muchas guiris poder cantar como Manjón a todos los niveles: acento, timbre, naturalidad, pasión, etcétera.

‘Despertaré’, primero con su gran riff de guitarra, después con su poderosos beats y su puente instrumental, constituye una de las mejores canciones de Fuel Fandango, si no la mejor. La melodía logra además transmitir perfectamente su sensación de peligro (“me muevo, me muevo, me muevo / como una serpiente rodeando tu cuello”) sin que se traicione su condición de canción de amor (“quédate a vivir en mi ombligo”). La balanza de géneros está igualmente muy bien equilibrada en ‘Silencio’, que comienza como una composición bastante acústica, después se pasa algo al house, y termina en plan “flamenco”; y en ‘Despacio’. Escuchando atentamente el arranque de esta composición, unos se concentrarán en la guitarra flamenca de Rycardo Moreno (también salen en el disco Vicente Amigo y Dani de Morón); otros tan solo oirán esa base electrónica que asusta cual relámpago antes de la tormenta. Caben en medio todo tipo de modulaciones vocales y una percusión tribal en sintonía con el concepto del álbum.

Respecto a esto, llama la atención la unidad de los campos semánticos y las temáticas. El álbum recibe el nombre de ‘Origen’ porque “intenta volver al origen de las cosas”, “mantener el contacto con la naturaleza” y por tanto ha buscado ritmos rotos y percusiones inspirados en la música africana porque “el origen de todo viene de África”, y ese espíritu está realmente por todas partes en esta media hora larga de música, tan revitalizante. ‘Silencio’ se queja: “Todo va demasiado rápido / Yo necesito parar un momento”. ‘Contra la pared’ trata de recuperar algo que se ha perdido y de echar fuera lo que nos perjudica (“Un velo en mi cara no me deja ver / El brillo de mis ojos que solía tener”). ‘El bosque’ propone de manera más clara imposible “Mi corazón florecerá erguido sobre la hierba”. E incluso ‘Despacio’, que parece de las más tristes (“Ya se tiñeron de pena las flores de mi jardín / Que se empapen otros labios del amor que no te di”) postula la partida de lo malo (“No quiero tener odio / No lo quiero dentro de mí / Que se transforme en pájaro negro / Y que vuele lejos, lejos de aquí”).

Entre canciones que no son lo que parecen, que evolucionan de la balada casi al drum’n’bass, como es el caso de ‘Por la vereda’; momentos tan bellos como ‘La grieta’ (alguien ha seguido empollando la discografía de Moloko, y en concreto el brutal ‘Statues’); y el mimo que ponen en vídeos, iconografía y edición física con esa tarjeta-planta; un nuevo álbum disfrutable y valiente de Fuel Fandango. ¿Quién si no ellos iba a ser capaz de comenzar un disco con un estribillo que insiste en repetir una palabra tan inelegante, tan de meme, como “parranda”?

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Despertaré’, ‘Huracán de flores’, ‘Contra la pared’, ‘Despacio’

Te gustará si te gustan: Moloko, Pastora, Delaporte, Joe Crepúsculo

Escúchalo: el mejor tema en Youtube