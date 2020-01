Tame Impala cantan en una boda: ¿esto es un “Sugar” o un “Relato salvaje”?

Poco a poco se va acercando la fecha del lanzamiento del nuevo disco de Tame Impala, ‘The Slow Rush’, en el mercado el próximo Día de San Valentín, y sin opciones de ser número 1 en ningún sitio debido a la coincidencia con la salida del regreso de Justin Bieber.

Después de compartir canciones como ‘Borderline’, ‘It Might Be Time‘ y ‘Posthumous Forgiveness‘, el proyecto de Kevin Parker ha subido el vídeo para el tema que estrenaban hace unas semanas, con bastante buena acogida, ‘Lost In Yesterday’. Del vídeo se ha encargado Terri Timely y se adecua a la perfección a las ambiciones psicodélicas de la banda.

Y es que, situado en una boda, con Tame Impala como banda a cargo del entretenimiento de los invitados, esto podría haber sido una reinterpretación arty en plano secuencia del icónico vídeo de ‘Sugar’ de Maroon 5. Aquel que cambió por enésima vez la carrera de los de Adam Levine. Pero no. Tame Impala no podían quedarse en eso y, además de presentar una estética retro completamente distinta, incluye un sabroso “plot twist” que nos acerca más a uno de los ‘Relatos salvajes’ que hicieron de aquella película de Damián Szifron toda una obra maestra de nuestro tiempo.