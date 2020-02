La Canción Del Día: ‘Eso que tú haces’ es el apasionado mensaje de liberación de Lido Pimienta

Lido Pimienta sigue avanzando, ‘Miss Colombia’, el disco que publica el próximo 17 de abril y que es especialmente esperado al ser el primero desde que la cantante y compositora colombiano-canadiense ganara el Polaris en 2017 gracias a su segundo trabajo, ‘La Papessa’, anteponiéndose a grandes como Leonard Cohen o Feist. Pimienta ya había avanzado el disco con el primer single ‘No pude’.

El nuevo adelanto de ‘Miss Colombia’, hoy nuestra “Canción Del Día”, es una apasionada canción de desamor en clave de cumbia, aunque como siempre sucede en el caso de Pimienta, su aproximación a este género es mucho más interesante, contemporánea y cercana a lo que ha podido hacer el productor Nicola Cruz en ‘Cumbia del olvido’ que a una puramente tradicional. La artista ha producido su nuevo largo junto a Prince Nifty y Matt Smith y esta ‘Eso que tú haces’ está co-producida por el primero.

¿Qué avanza ‘Eso que tú haces’ de este nuevo disco que es a su vez “rebelde y delicado, exploratorio y combativo” y que toma inspiración tanto de músicas afro-latinas como el palenque y la cumbia como de Cardi B? Avanza seguramente su lado más personal y romántico con una interpretación vocal magnética y una letra que va directa al grano: “mírame a la cara cuando me hables, y no me digas nada si no quieres, pero no me falles, me duele”, canta Lido antes de sentenciar: “eso que tú haces no es amor”. ‘Miss Colombia’ también abordará temas como el racismo o la desigualdad sufrida por las comunidades indígenas, pero ‘Eso que tú haces’ muestra, de momento, un bello ejercicio de reflexión y liberación personales.

‘Miss Colombia’:

1 Para Transcribir (SOL)

2 Eso Que Tu Haces

3 Nada (feat. Li Saumet)

4 Te Quería

5 No Pude

6 Coming Thru

7 Quiero Que Me Salves (preludio feat. Rafael Cassiani Cassiani)

8 Quiero Que Me Salves (ft. Sexteto Tabala)

9 Pelo Cucu

10 Resisto Y Ya

11 Para Transcribir (LUNA)