Jehnny Beth de Savages pervierte lo que podría ser una balada de Kate Bush en ‘Flower’

Una noticia mala y otra buena para los fans de Savages: la mala es que el grupo seguirá sin sacar disco al menos de momento, la buena es que el primer single en solitario de Jehnny Beth, el fantástico ‘I’m the Man’ que pasaba por nuestra sección “La Canción del Día”, no era una cosa puntual y aislada.

Incluido en el álbum de canciones de la serie ‘Peaky Blinders’, ‘I’m the Man’ formará parte del primer disco en solitario de Beth, que llegará el próximo 8 de mayo tras las colaboraciones de la artista con Gorillaz o Julian Casablancas. ‘To Love is to Live’ contará además con las colaboraciones de Romy de The xx, Joe Talbot de IDLES y el actor de ‘Peaky Blinders’ Cillian Murphy. En Facebook, Beth ha comunicado que hoy es un día agridulce para ella, pues anuncia el álbum al tiempo que va a visitar a su padre enfermo a un centro hospitalario, donde se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Dice que por esta razón el título de este trabajo le conmueve más que nunca.

La nota de prensa explica que ‘To Love is to Live’ será el disco en el que Beth realmente “reclame el centro de atención”. Y apunta: “Este álbum es una oscura reflexión sobre el extraño negocio de estar vivo. A lo largo del disco, la cantante explora los puntos más profundos de su conciencia creativa envuelta en un torbellino de sonidos. De hecho, al acceder a esas partes más escondidas y menos cómodas de sí misma, Jehnny Beth ha creado una obra que es asombrosamente catártica, ferozmente abrasiva y de una exposición brutal”.

Y con el anuncio de ‘To Love is to Live’ (preciso título) llega a las plataformas una canción nueva de Beth que rebaja la energía de ‘I’m the Man’ para entregarse a una sensualidad carnal. De hecho, si no fuera por sus sonidos distorsionados a lo PJ Harvey o Yeah Yeah Yeahs, ‘Flower’ casi pasaría por una balada de ‘The Sensual World’ de Kate Bush.