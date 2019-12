La Canción del Día: Jehnny Beth se muestra lista para una carrera al margen de Savages con ‘I’m The Man’

Cualquiera que haya presenciado un concierto de las aguerridas Savages tendrá muy claro que su front-woman, Jehnny Beth, es todo un animal escénico. De esos que irradian algo especial y que encienden masas. Pero, ¿podría ser ella algo más sin el respaldo de sus compañeras de banda en discos como ‘Adore Life‘ y ‘Silence Yourself‘?

Sin noticias del grupo desde 2016, la presencia de Jehnny –de nombre real Camille Berthomier– en el mundo del pop no solo no ha menguado sino que se ha ido asentando. Tras aparecer en ‘Fixion‘ de Trentemøller y ‘Humanz‘ de Gorillaz como invitada estelar y publicar un curioso single con Julian Casablancas, Beth ha acrecentado su figura en solitario participando en un tema de la BSO de Johnny Hostile para ‘XY Chelsea’ –documental dedicado a la figura de Chelsea Manning– y lanzando su primer single en solitario. Y, a tenor de ambos, parece evidente que está lista para iniciar una carrera en solitario, pase lo que pase con Savages. Más aun cuando ya ha anunciado dos fechas en solitario en dos festivales europeos para 2020.

Contenida en el reciente álbum de canciones para la serie ‘Peaky Blinders’, el tema en sí se titula ‘I’m The Man’ y supone un auténtico bofetón estético que pone sobre la mesa sus referentes: el Nick Cave más salvaje –hace poco Beth versionaba ‘Red Right Hand’ junto a Anna Calvi, precisamente en el minifestival que celebraba ese disco para la serie británica y que en el disco es interpretada por…–, la PJ Harvey más azorada –Beth es de las pocas personas en el mundo capaces de arrancarle lo más parecido a una entrevista que Polly Jean está dispuesta a ofrecer hoy en día– y hasta Nine Inch Nails emergen de algún modo en esta canción.

Lo de NIN no es casual: Atticus Ross figura como co-autor de esta canción furiosa y palpitante, con percusiones tan brutales como sus pausas, distorsiones desbocadas y trazos de electrónica, puestos al servicio de una Jehnny magnética cuando lanza al principio de cada verso esos “soy el hombre”. Tras un inesperado y fascinante puente al piano, en el que la “acción” se detiene, aun queda energía para un arrebato final.

La canción se ha visto potenciada hace unos días con un vídeo oficial totalmente imperdible: dirigido por Anthony Byrne, guionista y director de la propia ‘Peaky Blinders’, y con un poema recitado por su protagonista Cillian Murphy como introducción, el clip nos lleva a una noche en una ciudad británica en la que una Beth, con su androginia habitual, provoca con su actitud impetuosa y agresiva a hombres y mujeres. Una provocación que funde lo lírico (“no hay puta en la ciudad que no sepa lo dura que puede ser mi polla”, canta) y hace que lo visual salte de la pantalla a nuestras mentes, incomodándonos. Y, siguiendo con el reto, no está claro si sucede por su actitud asquerosa en sí (que en el puente se torna fragilidad) o por ver a una mujer haciendo “gala” de ella.



