Metronomy, King Gizzard & The Lizard Wizard, !!! y Belako encabezan la nueva tanda de confirmaciones de Low Festival

Low Festival presenta esta mañana una nueva tanda de confirmaciones que se suman a nombres ya anunciados en su cartel como Two Door Cinema Club, Primal Scream, White Lies, Cigarettes After Sex, Nilüfer Yanya, Viva Suecia, Amaia, Él Mató a un Policía Motorizado o Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (flaman tes ganadores del Premio Ruido 2020 por su álbum debut). En este caso, se está encabezada por tres nombres internacionales de altura como Metronomy –presentando el notable ‘Metronomy Forever‘–, los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard –el año pasado los australianos publicaron dos discos, pero no ponemos la mano en el fuego con que no haya otro más antes del verano– y !!! –los neoyorquinos también llegan con ‘Wallop‘ bajo el brazo–.

Además, una pléyade de nombres del país se incorporan también a la programación del festival celebrado en Benidorm. Los más llamativos son Belako, que publican ‘Plastic Drama’ en mayo, y El Columpio Asesino, que lanzan ‘Ataque celeste’ la próxima semana. Pero también están Ojete Calor –en una de las pocas actuaciones que el dúo dará en 2020–, Las Chillers –que, pese a haber anunciado un parón, se reunirán a modo de despedida temporal para su festival predilecto–, Bifannah –presentando ‘Danças Líquidas’–, Marcelo Criminal y Ugatz, joven banda alicantina.

Low Festival se celebra en Benidorm los días 1 y 2 de agosto. A falta de seis meses para su celebración, la organización del festival anuncia que ya supera más del 50% del aforo vendido. Los abonos generales pueden adquirirse desde solo 52€ aquí. Subirán de precio mañana, 12 de febrero, a las 23:59h. En el caso de los abonos VIP y VIP POOL, están disponibles por 115€ y 170€ respectivamente.