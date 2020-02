Lola Indigo responde a un crítico por su presencia en Donostia Festibala, “un festival de rap”

Hoy Donostia Festibala, ha anunciado una batería de nombres con los que amplía el cartel de su décima edición, en el que ya figuraban Dellafuente, Don Patricio, Los Chikos del Maíz, Dupla o Guitarricadelafuente, entre otros. Entre ellos destaca el de Kase.O, icono del rap en español que presenta un nuevo espectáculo, y Lola Indigo, consolidada ya como estrella del pop tras el notable ‘Akelarre’. Con ellos también se han anunciado artistas como Fernandocosta, Nil Moliner, Mafalda, Morad, La Furia y un largo etcétera. Además el festival, que se celebra los días 18 y 19 de septiembre en el hipódromo de la capital guipuzcoana, acogerán una “batalla de gallos” de exhibición, en la que se miden conocidos freestylers.

Aunque en ediciones anteriores en él han actuado nombres como Cat Power, The Jesus And Mary Chain, The Divine Comedy, Hercules & Love Affair, Carlos Sadness o Love of Lesbian, entre otros muchos, la profusión de artistas de hiphop y sonidos urbanos en general ha podido confundir a alguien. Por ejemplo, a un tuitero que se preguntaba qué pintaba Lola Indigo en un “festival de rap”.

Mimi Doblas ha respondido casi al momento, indicando que, de entre los varios artistas que no hacen rap en el cartel, solo se fijaba en ella. Aparte de señalar que, como granadino, ya podría alegrarse de que dos artistas de su tierra (en alusión a ella misma y Dellafuente) figuraran en el cartel. Las entradas para Donostia Festibala 2020 ya están a la venta y, hasta el próximo 4 de marzo, pueden adquirirse al precio promocional de 50€. Este año, como novedad, estrenan una zona de acampada, y además se permitirá el acceso gratuito a los niños menores de 11 años.