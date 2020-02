La Canción Del Día: en la eufórica ‘Trust Nobody’, King Princess captura lo que puede pasar después del “crush”

King Princess acaba de reeditar su álbum debut, ‘Cheap Queen‘, con una serie de canciones nuevas entre las que ha destacado la rockera ‘Ohio’. Parece un poco pronto para reeditar un disco publicado apenas unos meses, pero la llegada de este “reissue” ha coincidido con mi obsesión por una canción de este disco que ha rozado lo enfermizo.

‘Trust Nobody’ ha sido una de las pistas destacadas de ‘Cheap Queen’ desde el segundo cero. El disco no ha sido ninguna revelación y su sonido de piano-pop-soul con beats lo-fi y guitarras eléctricas no puede considerarse el más original del mundo. Sin embargo, está hecho con buen gusto y, sobre todo, los pilares de la música de Mikaela Strauss son absolutamente su seductora voz -que tanto ha enamorado a Fiona Apple o hecho magia con un clásico de Velvet & Nico- y unas melodías que pueden llegar a poner los pelos como escarpias. Es el caso de esta espectacular balada colocada en el tramo final del álbum, y ambientada en una fiesta llena de gente en la que Mikaela espera, impaciente, la llegada de su persona amada, sin hablar con nadie porque “no confía en nadie” más que en ella.

La artista sí se entretiene charlando con gente en la historia de esta composición, y con su habitual sentido del humor, relata: “Ellos piensan que soy mona y divertida, supongo que tienen razón, pero yo me vuelto tonta cuando empiezas a hablar” antes de anticipar: “nos vemos una noche más, y puede que me enamore de ti”. La sensación de cosquilleo y adrenalina ante esta situación está reflejada en la instrumentación de ‘Trust Nobody’ y el cambio de acorde final, que da pie a la última sección de la canción, suena a la liberación de todas esas mariposas acumuladas en el estómago. Esos “she said “I’m getting there”” son una absoluta delicia.