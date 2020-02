Hooverphonic se la pueden pegar en Eurovisión con la balada ‘Release Me’

Una de las campanadas de cara a Eurovisión 2020 la daban los belgas Hooverphonic, que tanto nos conquistaran durante el cambio de siglo con canciones como ‘Eden’, ‘Mad About You’ o ‘Battersea’. La banda de Alex Callier, por la que ha pasado una buena colección de cantantes femeninas, siendo la última la jovencísima Luka Cruysberghs, presenta esta mañana finalmente su propuesta.

Se llama ‘Release Me’ y se trata de una canción que habla sobre la enfermedad del padre de Callier, que le condujo a la muerte. La producción de esta balada es elegante y cercana al sonido James Bond, con el punto justo de arreglos de cuerda, pero no suena especialmente impactante en la primera escucha como ha de suceder con una canción que compite en este certamen. Esperemos que tengan suerte, pero hay que recalcar que Bélgica no es “big five” y no tiene especialmente muy buena suerte para pasar a las finales (de los últimos 15 años solo han conseguido pasar 5), por lo que ‘Release Me’ podría quedarse en las semifinales cual Kate Ryan.

Como indican algunos de nuestros usuarios en el foro de Eurovisión, la canción necesitará de una gran puesta en escena para despuntar. ¿Lo tendrá en cuenta la veterana banda? Por lo pronto, el vídeo oficial se estrenará a lo largo del día de hoy.