Joni Mitchell, versionada por Harry Styles, tramaría su regreso a la música

Joni Mitchell es una de las cantautoras más influyentes de los últimos 50 años. Su obra, cuyo impacto perdura hoy en día, ha dejado una huella imborrable y ha sido celebrada por artistas de toda índole, de Björk a Ellie Goulding, quien esta Navidad ha conseguido un single número 1 en Reino Unido gracias a su versión de ‘River’. Sin embargo, los problemas de salud de Mitchell, que en 2015 sufría un aneurismo cerebral, le han mantenido alejada de los focos, y su último álbum de estudio, ‘Shine’, data de 2007.

¿Podría Mitchell volver a la música en algún momento y seguir compaginándola con su pasión con la pintura, como siempre ha hecho? Según su colega, el exitoso cantautor James Taylor, autor de éxitos como ‘Fire and Rain’, ‘You’ve Got a Friend’ o ‘Carolina in My Mind’, la autora de ‘Blue’ de hecho tramaría su regreso a la música. Así lo ha afirmado Taylor en una reciente entrevista con The Guardian en la que ha repasado su carrera o su conocida adicción a la heroína, de la que ya está recuperado. El músico ha explicado que Mitchell acudió recientemente a uno de sus conciertos en Hollywood Bowl, y que a consecuencia de esta visita ha retomado su relación con la artista. Y ha añadido que Mitchell no solo “se está recuperando” de sus problemas de salud, sino que también “va a volver”, lo cual es “increíble”, indica, preguntándose “qué tendrá que decirnos ella al respecto”. Cuando The Guardian le pregunta si se refiere a la música, él contesta: “sí, creo que Mitchell va a volver a la música… Es maravilloso verla volver a la superficie”.

¿Será que Mitchell ha contado a Taylor que se encuentra trabajando en nueva música, en una de sus recientes conversaciones? Desde luego que había “vuelto a la superficie” ya lo sabíamos: la cantautora se ha dejado ver recientemente en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair y antes en un concierto de Blondie. De producirse su vuelta a la música, no cabe duda que sería una de las noticias del año. Y sería celebrada por iconos del pop actuales como Harry Styles, que acaba de versionar ‘Big Yellow Taxi’ en la radio. La música de Mitchell ha sido una de las influencias de Styles en ‘Fine Line‘.