Varios “The Weeknds” convivirán en ‘After Hours’, que sale en un mes

El equipo de The Weeknd ha sorprendido hoy dando la noticia de que el álbum nuevo del artista saldrá tan pronto como en un mes, exactamente el próximo 20 de marzo. Conocemos además su portada, el nombre del largo anunciado hace unos días, ‘After Hours’, e igualmente el tema que dará título al álbum.

Hasta ahora habíamos conocido ‘Heartless’, número 1 en Estados Unidos; y ‘Blinding Lights’, su primer número 1 en Reino Unido, donde lo será exactamente hasta este viernes, cuando sea sustituido por el huracán Billie Eilish al frente del tema de James Bond. Y si algo revela, como decíamos, el corte llamado ‘After Hours’, es que ‘After Hours’ no seguirá una línea estilística definida.

Si The Weeknd está arrasando ahora mismo con una canción de corte ochentero que podemos emparentar un poquito con ‘Starboy’, y ‘Heartless’ era vinculable al Abel Tesfaye más “urban”, ‘After Hours’ es una rareza de 6 minutos que no llega para competir con ninguno de los dos singles anteriores en las listas de éxitos. Comienza recordando a los tiempos de sus primeras mixtapes con una producción más ambiental en la que parece que va a atreverse a samplear a The xx de un momento a otro, pero después una base anima ligeramente el corte mientras la letra es el llanto habitual que pasa de decir “siento haber roto tu corazón” a decir “no volveré a romper tu corazón”. Nadie sabe si creérselo teniendo en cuenta su gesto en la portada del disco, que insistimos en que se llama como esta canción, que ahora sabemos que ocupará el lugar 13 de hasta 14 pistas con títulos aún por revelar.