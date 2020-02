Alanis Morissette confirma fechas en España, detalla su nuevo disco y comparte la balada ‘Smiling’

El regreso de Alanis Morissette se termina de materializar hoy con un puñado de buenas noticias. La canadiense había anunciado que emprendería una gira en presentación de este disco y también en celebración del 25 aniversario de su tercer disco, el superventas ‘Jagged Little Pill’, con la compañía de Liz Phair, y hoy se conocen las fechas europeas de esta gira, que pasará por España a mediados de octubre. Las fechas exactas son el 17 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 19 de octubre en el WiZink Center de Madrid. Las entradas para ambos conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 28 de febrero a las 10 horas en los puntos de venta habituales. Las entradas para el concierto de Madrid también estarán a la venta en wizinkcenter.es. El miércoles 26 de febrero a las 10 horas, los usuarios registrados en livenation.es tendrán la oportunidad de acceder a la preventa.

La autora de ‘Ironic’ ha compartido además los detalles de su nuevo disco, ‘Such Pretty Fork in the Road’. Sale el 1 de mayo y contará con el single ‘Reasons I Drink’ y también con el tema que llega hoy a las plataformas de streaming, la balada que lo abre, ‘Smiling’.

‘Such Pretty Forks in the Road’

1. Smiling

2. Ablaze

3. Reasons I Drink

4. Diagnosis

5. Missing The Miracle

6. Losing The Plot

7. Reckoning

8. Sandbox Love

9. Her

10. Nemesis

11. Pedestal

ALANIS MORISSETTE TOUR EUROPEO 2020

23 de septiembre – Copenhague, Dinamarca – Royal Arena

28 de septiembre – Londres, Reino Unido – The O2

29 de septiembre – Birmingan, Reino Unido – Utilita Arena

1 de octubre – Dublín, Irlanda – 3Arena

4 de octubre – Manchester, Reino Unido – Manchester Arena

6 de octubre – Ámsterdam, Holanda – Ziggo Dome

8 de octubre – Hamburgo, Alemania – Barclaycard Arena

10 de octubre – Varsovia, Polonia – Expo Hall

12 de octubre – Budapest, Hungria – Budapest Arena

15 de octubre – Milán, Italia – Mediolanum Forum

17 de octubre – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

19 de octubre – Madrid, España – WiZink Center

22 de octubre – París, Francia – AccorHotels Arena