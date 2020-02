“Ábreme tu tesoro”: el ¿sexual? y sorprendente giro de Xoel López en ‘Alma de oro’, una canción sin guitarras ni género

Xoel López presentaba este viernes ‘Alma de oro’, primer avance de su nuevo álbum ‘Si mi rayo te alcanzara’, que llegará en primavera. Un disco que ha de suceder a ‘Sueños y pan‘, disco de 2018 que para él supuso “el final de la novela, de un viaje en tres episodios”, que completaba a ‘Atlántico‘ (2012) y ‘Paramales‘ (2015). Se trata de una canción sorprendente en muchos sentidos puesto que, de manera insólita, no suena en ella ninguna guitarra. “Abundan los sintetizadores y la electrónica sutil y cálida”, dice la nota de prensa de Sony Music, principalmente porque la relación del coruñés con las seis cuerdas anda últimamente deteriorada. “Quería un disco poco retro (…), porque no me siento en mi mejor momento de la relación con ese instrumento”, explica.

A partir de ahí, no se puede decir que ‘Alma de oro’, producida en libertad por Carles Campón “Campi” (Vetusta Morla, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade), se mueva en un género preciso. Su rítmica alude al reggaeton, si bien sus percusiones tienen casi más que ver con la samba brasileña. Además, su construcción melódica alude al jazz, el R&B y la música jamaicana, a los que López confiesa haberse abierto de oídos últimamente. “La canción me gusta porque me sorprende a mí mismo, porque no acierto a localizar de dónde proviene”, cuenta el propio Xoel. “No me recuerda a ningún género o artista en concreto, y creo que eso le sienta bien, aunque obligue a concederle más de una escucha”.

De manera inesperada, el artista-antes-conocido-como-Deluxe asegura que le recuerda al hit de Gotye y Kimbra, ‘Somebody That I Used To Know’. Se refiera la insólita irrupción en la tercera estrofa de una voz femenina, la de Ede. Se trata de una artista madrileña aun poco conocida (apenas se contaba una grabación con Club del Río), pero de gran talento vocal que López, nada más descubrirla, invitó a sumarse a su banda. “A partir de ese momento” en que cantan juntos, explica Xoel, sus voces en “‘Alma de oro’ se transforman, evolucionan y revolucionan; avanzan hacia un nuevo lugar y ya no regresarán”.

No menos sorprendente es la letra del tema, sobre todo si nos dejamos llevar por la primera impresión de pensar que es un tema sexual, si vemos el doble sentido en la frase “Ábreme tu tesoro” y confundimos el “no te voy a fallar” con “no te voy a follar”. Pero, aunque el autor reconoce que la metáfora deja lugar a interpretaciones, cree que habla más de “la soledad y la necesidad de relaciones y sentimientos auténticos en un momento en que el entorno se ha vuelto propenso al teatro, a la pantomima”. “No estoy nada en contra de las redes sociales”, matiza, “pero sí del postureo. Si necesitas algo de autenticidad, echarle un vistazo a Instagram te hará polvo”. El clip oficial, obra de los vascos Badator y Alabama, también juega con el sentido de la letra, mostrando una ruptura (como la que, explica, ha vivido el propio Xoel López recientemente) que expande las posibilidades, no limita. Es, en todo caso, un primer single tan llamativo como cabría desear. SanSan Festival 2020 será una de las primeras citas en las que Xoel presentará sus nuevas canciones.



