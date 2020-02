Ariana Grande se deja dirigir por Michel Gondry y canta con Jim Carrey en ‘Kidding’

Ariana Grande, que hace unos días celebraba en sus redes sociales el primer aniversario de ‘thank u, next‘, su último disco hasta la fecha (sin contar el álbum en directo que lanzaba recientemente), ha aparecido en ‘Kidding’, la serie de Showtime protagonizada por Jim Carrey sobre un presentador infantil, y que acaba de estrenar su segunda temporada.

Muchos de los episodios de ‘Kidding’ hasta la fecha han sido dirigidos por el cineasta Michel Gondry, director precisamente de una conocida película protagonizada por Carrey (‘Olvídate de mí’) y de videoclips para artistas como Björk, Daft Punk, Radiohead, The White Stripes, Beck o Kylie Minogue.

El personal estilo de Gondry es inconfundible en el visionado de vídeos como ‘Bachelorette’, ‘Around the World’ o ‘Knives Out’ y también en el de este episodio de ‘Kidding’ que ha contado con la participación de Ariana Grande, que ha interpretado a un hada llamada Piccola Grande. La artista ha interpretado una animada canción junto a Carrey y su compañera de reparto Catherine Keener y después una balada. En ambos casos se nota que Grande viene de los musicales. En un post, Grande ha mostrado su ilusión por haber trabajado con Carrey: “No tengo palabras que puedan hacer justicia a este momento. No hay nada más flipante que poder trabajar y pasar tiempo con alguien a quien has idolatrado y adorado desde antes de poder hablar”.

