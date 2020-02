Perfume Genius presenta con la pantanosa balada ‘Describe’ un nuevo disco que cuestionará la masculinidad

Perfume Genius vuelve con un nuevo disco que “subvertirá conceptos de masculinidad y roles tradicionales” y en el que usará un “ADN decididamente americano”. El sucesor de ‘No Shape‘, uno de los mejores discos de 2017, se llama ‘Set My Heart Immediately’ y sale el 15 de mayo.

El autor de ‘Queen’ ha explicado que, en este nuevo trabajo, ha buscado sentirse “más abierto, más libre y espiritualmente más salvaje”, lo cual tiene cierto sentido después de haber conocido su último proyecto teatral, al que aportaba música tan “salvaje” como la canción ‘Eye in the Wall’. El artista añade que se encuentra en un lugar ahora mismo en que “estos sentimientos están muy próximos, pero que pueden bordear lo desquiciado”, e indica que escribió estas nuevas canciones con el objetivo de ser “más paciente y más considerado, y el de ordenar todos esos hilos caóticos que revolotean a mi alrededor para coserlos y construir con ellos algo cálido, meditado y reconfortante”.

Todos esos adjetivos encajan con el primer adelanto del álbum, un ‘Describe’ que, en su forma de pantanoso medio tiempo con destellos barrocos, promete ser un “grower”. El vídeo, muy americano, de hecho, es de época y está dirigido por el propio Mike Hadreas.

‘Set My Heart on Fire Immediately’:

01 Whole Life

02 Describe

03 Without You

04 Jason

05 Leave

06 On the Floor

07 Your Body Changes Everything

08 Moonbend

09 Just a Touch

10 Nothing At All

11 One More Try

12 Some Dream

13 Borrowed Light