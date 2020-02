David Broncano evidencia que se ha olvidado de lo que es un CD delante de Najwa

Najwa ha estado promocionando esta semana su nuevo disco ‘Viene de largo’, que reseñábamos ayer. Entre la ronda de entrevistas que ha hecho, nos ha dejado titulares por un tubo a nosotros y ha vuelto también al programa de David Broncano, donde en el pasado, no sé si le tiró un piropo o le llamó “feo” cuando le dijo aquello de: “creo que me gustas un poco”.

En su nueva visita, Nimri cree que es “disgusting” lo que ha crecido ‘La Resistencia’, indica que no ha follado en 30 días pero que no quiere saber nada del Satisfyer y similares, y ha aparecido en toda la prensa generalista por revelar lo que contiene la caja misteriosa del programa después de 6 meses de intriga, so pena de pagar 50.000 euros de multa que finalmente Broncano le perdona. Se trata de unas imágenes dignas del Festival de Sitges como narra en el vídeo que lleva 24 horas “trending” en Youtube.

Sin embargo, hay un momento en el que no ha reparado tanta gente y merece la pena detenerse: ese en el que David Broncano dice que quiere poner el disco de Najwa, pero que solo le han pasado el mp3 de una canción. El presentador nacido en 1984, es decir, con edad para saber lo que es un CD, ha olvidado por completo que Najwa acaba de entregarle el CD con el disco entero, y su cara es un poema cuando su equipo se lo recuerda y Najwa ha de explicarle: “lo sacas y hay ahí una rendijita para ponerlo” (porque sí, su portátil es de los que aún trae CD/DVD). Para colmo, el presentador confunde analógico con digital y es Najwa quien tiene que corregirle e indicarle que tanto el CD como el mp3 son formatos digitales.

Mención aparte para la cara de la artista cuando le dicen que le van a poner ‘Viene de largo’: primero resopla y después es todo un poema cuando tiene que seleccionar la canción que va a sonar, pues parece que ninguna le gusta. “Esta no, esta no, esta no…” repite hasta llegar a ‘Güija’. Najwa actúa el 5 de marzo en Madrid y el 6 en Barcelona. Entradas para Barna, aquí (las de Madrid están agotadas).