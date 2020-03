Public Enemy expulsan al icónico Flavor Flav, disconforme con el apoyo del grupo a Bernie Sanders

Public Enemy ha emitido un comunicado en las últimas horas –recogido entre otros medios por Pitchfork– anunciando que el grupo neoyorquino prescindirá en adelante de Flavor Flav. El combo comandado por Chuck D y secundado musicalmente por los Proffesor Griff y DJ Lord ha tomado esta decisión después de que aquel emitiera una orden de cease and desist –una fórmula de advertencia para suspender una actividad antes de emprender acciones legales– contra ellos por su participación en un mitin de apoyo a Bernie Sanders en Los Ángeles. Una campaña a la que también se han sumado otros artistas tan conocidos como The Strokes, Vampire Weekend o Bon Iver.

Flav se quejaba del uso de su imagen –con ese icónico reloj gigante que solía colgar de su cuello con una cadena– en los carteles promocionales de ese acto, en el que participaba el ahora trío este domingo bajo el alias de Public Enemy Radio –un formato reducido, estilo soundsystem, en el que no suele intervenir ese rapero–. Flavor acusaba del uso fraudulento de su imagen a los organizadores de la campaña del aspirante a ganar las primarias demócratas, con la vista puesta en las presidenciales contra Trump del próximo noviembre. Y dejaba claro que, aunque lo hicieran sus compañeros, él no apoya a Sanders. “¡Hey, Bernie, no hagas esto!”, concluía el escrito redactado por su abogado.

Horas después, y casi en paralelo a ese acto electoral que sí se celebró, Chuck D lanzaba una réplica a su compañero asegurando que “Public Enemy y Public Enemy Radio seguirían adelante sin Flavor Flav”. “Le agradecemos sus años de servicio y le deseamos lo mejor”, añadían, no sin acusarle de “escoger bailar por su dinero y en lugar de llevar a cabo un acto bondadoso como este”. Un abogado de D añade que, desde el punto de vista legal, su representado puede actuar bajo el nombre de Public Enemy puesto que es el único propietario de la marca, creador del logo y el letrista de “las barras más memorables” de Flavor Flav. Aunque Chuck D fue el germen del grupo, lo cierto es que se daba por hecho que el grupo nace cuando él y Flavor se conocen en la universidad de Long Island en 1985, habiendo permanecido ambos al frente desde entonces.

Spoke @BernieSanders rally with @EnemyRadio. If there was a $bag, Flav would’ve been there front & center. He will NOT do free benefit shows. Sued me in court the 1st time I let him back in. His ambulance lawyer sued me again on Friday & so now he stays home & better find REHAB

— Chuck D (@MrChuckD) March 2, 2020