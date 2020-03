La Canción Del Día: ‘All of the Feelings’ es el hitazo 80s que quizá ya no esperabas de Kiesza

Con ‘Blinding Lights’ de The Weeknd arrasando en todo el mundo, ¿qué otras canciones parecidas pueden triunfar? Kiesza, quien lo petara hace cinco años con el house de ‘Hideaway’ antes de que su carrera diera un giro siniestro cuando la cantante sufría, en 2017, un accidente de coche que pudo ser fatal, vuelve con un nuevo single que es un hitazo 80s en toda regla.

La deriva en la vida de Kiesza ha significado que su debut de 2014, ‘Sound of a Woman‘, no ha conocido continuación en todos estos años, lo cual no le ha impedido en este tiempo seguir publicando música. El verano pasado llegaba la balada ‘Sweet Love’, unos meses más tarde era el turno de la tropical ‘You’re the Best’, y este año hemos conocido la burbujeante ‘When Boys Cry’. Ninguno de estas canciones ha alcanzado la repercusión (moderada) de la discotequera colaboración de Kiesza con Bakermat de 2017, ‘Don’t Want Your Love’. Pero ninguna de ellas es ‘All of the Feelings’.

Si ‘Midnight City’ de M83 chocara con ‘All Night Long (All Night)’ de Lionel Richie, el resultado de esa explosión sonaría parecido a ‘All of the Feelings’. Es una canción efectivamente explosiva, eufórica en su reencuentro con el verdadero amor, descrito en ese gran estribillo que reza “estoy teniendo otra vez esos sentimientos, vuelvo a creer en el amor”. Kiesza no puede controlar su deseo, así que en ‘All of the Lights’ recompone su felicidad en un pelotazo ochentero que debería darle un hit muy merecido a su carrera.