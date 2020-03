“¿Dónde me devuelvo? Mándame la ubicación” es la nueva y maravillosa autoflagelación de Confeti de Odio

Confeti de Odio se está labrando una carrera como uno de los letristas más brutalmente honestos de su generación, y después de encogernos el corazón con el retrato depresivo de ‘Si me quiero’, estrena una nueva balada que sí formará parte del largo que publica esta primavera, y que sucede a la noise-pop ‘Muchísimo‘.

Se trata de una canción llamada muy gráficamente ‘Ansiedad (has vuelto a mí)’ en la que Lucas de Laiglesia vuelve a hacernos pupa con una serie de frases imborrables. “Busco soluciones, cero terapeutas, sé que me hacen falta pero qué pereza” puede resumir el sentir de toda una generación, pero en el tema hay lugar también para la baja autoestima (“salgo por la noche medio arreglado, en el cuerpo raro que me ha tocado”) y los chistes autocríticos (“y el problema aquí soy yo, que no tengo solución, ¿dónde me devuelvo?, mándame la ubicación”). Sin embargo, Lucas, como buen narrador de historias que es, culmina el tema con un momento de esperanza: “y si no hay nada feliz en tu mundo, podemos ser infelices los dos juntos, aunque nada sea como hemos soñado, el infierno es más fresco a tu lado”.

La cruda producción de ‘Ansiedad (has vuelto a mí)’, en la que en momentos estratégicos asoma la melodía de un teclado, pone en el centro el sincero mensaje de esta canción que Confeti de Odio presenta mediante un “lyric video” creado por Glux y compuesto por un vídeo de la infancia de Lucas. Vidaur es también noticia estos días por la publicación de ‘El tejido de las cosas‘, su debut en la novela que acaba de publicar Libros Walden, la división literaria del sello de idéntico nombre.



